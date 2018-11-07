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07/11/2018 13:05

【進博會】中核集團：未來五年國際化採購需求超１２０億美元

　　《經濟通通訊社７日專訊》中核集團召開採購需求發布會上表示，預計集團未來５年國際化
採購需求將超１２０億美元，其中，海外本地化採購金額將超３６億美元，涉及南亞、中東、南
美等多個國家和地區。
　　據介紹，核電、核燃料產業為主要採購需求領域，採購需求覆蓋１０個商品細分小類，主要
集中在大宗原材料、機械類設備和工程總包。（ｂｉ）

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