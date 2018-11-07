【科創板】上交所成立科創板工作領導小組

《經濟通通訊社７日專訊》據《證券時報》報道，上海證券交易所在國家主席習近平５日宣

布設立科創板並試點註冊制的當日中午立即在成立了科創板工作領導小組，由相關所領導直接負

責。同時，對於在科創板試點註冊制的具體工作，則將依據中國證監會後續具體部署予以落實。

據了解，２０１５年上交所專門設立了一個服務於「全面推行股票註冊制改革」的部門，初

期工作主要包括業務研究、規章策劃等。後來隨著客觀環境改變，該部門撤銷。據接近監管層的

人士表示，設立相關專門從事註冊制業務的部門或工作小組，最終方案仍未確定，因為這還需要

向證監會作進一步匯報溝通。該人士表示，試點股票發行註冊制是一個漸進的過程，現在按照指

示去逐一落實，時機總體是較為合適的。

上交所日前稱，設立科創板並試點註冊制，應通過發行、交易、退市、投資者適當性、證券

公司資本約束等新制度，以及引入中長期資金等配套措施，增量試點、循序漸進。下一步將制訂

工作方案、各項規則以及配套制度，完成技術系統開發。市場認為，下一步亟待安排的，應該是

在投資者適當性管理方面，比如說參與者的資金門檻、風險承受能力等。此外，交易所方面特別

強調了「引入中長期資金等配套措施」，這表明監管層尤其關注如何減輕對當前市場的沖擊。（

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