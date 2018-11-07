【呵護民企】國壽資產將發行民企債系列保險資管產品

《經濟通通訊社７日專訊》據《中證報》報道，繼發行首個保險業紓困上市公司股權質押風

險的專項產品後，中國人壽資產管理針對民企「融資難」的問題，即將發行「麒麟」民企債系列

保險資產管理產品。

麒麟系列產品在合理控制投資風險的前提下，主要投資於有市場、有前景、有技術競爭力的

民企發行的各類固定收益類品種，力求穩定回報。（ｂｉ）

