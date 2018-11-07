《經濟通通訊社７日專訊》據《中證報》報道，繼發行首個保險業紓困上市公司股權質押風
險的專項產品後，中國人壽資產管理針對民企「融資難」的問題，即將發行「麒麟」民企債系列
保險資產管理產品。
麒麟系列產品在合理控制投資風險的前提下，主要投資於有市場、有前景、有技術競爭力的
民企發行的各類固定收益類品種，力求穩定回報。（ｂｉ）
07/11/2018 12:28
【呵護民企】國壽資產將發行民企債系列保險資管產品
《經濟通通訊社７日專訊》據《中證報》報道，繼發行首個保險業紓困上市公司股權質押風
險的專項產品後，中國人壽資產管理針對民企「融資難」的問題，即將發行「麒麟」民企債系列
保險資產管理產品。
麒麟系列產品在合理控制投資風險的前提下，主要投資於有市場、有前景、有技術競爭力的
民企發行的各類固定收益類品種，力求穩定回報。（ｂｉ）
|中國故事07/11/2018
【京城近觀】轉戰移動端！千龍網、北京晨報、新京報整合
|剖析天下07/11/2018
中期選舉風雲變色 環球屏息以待
|剖析天下07/11/2018
默克爾放棄連任 歐盟恐群龍無首
|剖析天下07/11/2018
英徵「數碼稅」 科技巨擘惡夢？
|國際動態07/11/2018
特朗普反非法移民廣告 美媒拒播
|剖析天下06/11/2018
【中期選舉】特朗普打移民牌散播恐懼助選 共和黨料保參議院
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰