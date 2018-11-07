《經濟通通訊社７日專訊》中國遠洋海運集團所屬企業與全球合作伙伴簽訂２７筆採購協議
，包括碼頭服務協議、船舶設備和備件採購協議、船用燃料油採購協議等。
中遠海運還與迪拜環球港務集團、和記港口集團、ＰＳＡ國際港務集團、上港集團、法國達
飛集團、長榮海運、東方海外、陽明海運及軟件解決方案提供商ＣａｒｇｏＳｍａｒｔ共同簽署
意向書，就打造航運業區塊鏈聯盟－－全球航運商業網絡達成合作意向。（ｂｉ）
07/11/2018 15:19
【進博會】中遠海運簽訂２７筆採購協議，打造航運業區塊鏈聯盟
《經濟通通訊社７日專訊》中國遠洋海運集團所屬企業與全球合作伙伴簽訂２７筆採購協議
，包括碼頭服務協議、船舶設備和備件採購協議、船用燃料油採購協議等。
中遠海運還與迪拜環球港務集團、和記港口集團、ＰＳＡ國際港務集團、上港集團、法國達
飛集團、長榮海運、東方海外、陽明海運及軟件解決方案提供商ＣａｒｇｏＳｍａｒｔ共同簽署
意向書，就打造航運業區塊鏈聯盟－－全球航運商業網絡達成合作意向。（ｂｉ）
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