《經濟通通訊社７日專訊》外電報道，中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）總裁
盧東亮在進博會表示，１０月中國氧化鋁出口量大致與９月的規模一致，今年以來中國氧化鋁出
口量異常地高。
上周公布的海關數據顯示，９月氧化鋁較８月出口增加逾四倍，至逾１６﹒５萬噸。
（ｂｉ）
07/11/2018 15:33
【進博會】中鋁總裁：中國１０月氧化鋁出口量按月持穩
《經濟通通訊社７日專訊》外電報道，中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）總裁
盧東亮在進博會表示，１０月中國氧化鋁出口量大致與９月的規模一致，今年以來中國氧化鋁出
口量異常地高。
上周公布的海關數據顯示，９月氧化鋁較８月出口增加逾四倍，至逾１６﹒５萬噸。
（ｂｉ）
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