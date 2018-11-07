【中期選舉】瑞銀：料美國續以關稅威逼中國，現政治僵局可能性增

《經濟通通訊社７日專訊》美國中期選舉大局已定，民主黨一如預期將贏得對眾議院的控制

權，共和黨則保住參議院。瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告表示，由於選舉結果大致與預

期相符，對市場即時影響有限，特朗普政府將持續以關稅為手段來逼逼貿易伙伴就範，特別是對

中國，出現政治僵局的可能性升高，通過法案的難度將因此而加大。

報告指，由於對削減支出缺乏共識，預算赤字很可能仍將高於通常水平，進而推高長期國債

收益率。不過，特朗普料會繼續動用行政權力來放鬆監管，而這利好企業盈利。



＊特朗普未來兩年對重要政治決策仍有最終話語權＊



民主黨重新奪回眾議院多數席位，而共和黨將繼續掌控參議院，美國共和黨在完全執政（同

時掌控行政及國會）兩年後，不得不再次與民主黨在國會分權。

從政策角度來看，報告認為，選舉結果意味著重大立法難以在２０２０年總統大選前制定。

對福利項目進行改革（Ｅｎｔｉｔｌｅｍｅｎｔ ｒｅｆｏｒｍ）的可能性依然極低。稅收政策

很可能在未來兩年保持不變。儘管兩黨可能都認同美國需要進行基礎設施投資，但雙方在資金來

源方面可能很難達成一致。

鑒於兩黨合作的可能性微乎其微，在２０２０年總統大選前，國會兩黨可能需要尋求共識或

繼續將權力讓渡給行政部門。這表明總統特朗普在未來兩年內依然對許多重要政治決策有最終話

語權，包括貿易、移民和互聯網監管等。（ｂｉ）

