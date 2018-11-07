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07/11/2018 16:08

【中期選舉】瑞銀：料美國續以關稅威逼中國，現政治僵局可能性增

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國中期選舉大局已定，民主黨一如預期將贏得對眾議院的控制
權，共和黨則保住參議院。瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告表示，由於選舉結果大致與預
期相符，對市場即時影響有限，特朗普政府將持續以關稅為手段來逼逼貿易伙伴就範，特別是對
中國，出現政治僵局的可能性升高，通過法案的難度將因此而加大。
　　報告指，由於對削減支出缺乏共識，預算赤字很可能仍將高於通常水平，進而推高長期國債
收益率。不過，特朗普料會繼續動用行政權力來放鬆監管，而這利好企業盈利。

＊特朗普未來兩年對重要政治決策仍有最終話語權＊

　　民主黨重新奪回眾議院多數席位，而共和黨將繼續掌控參議院，美國共和黨在完全執政（同
時掌控行政及國會）兩年後，不得不再次與民主黨在國會分權。
　　從政策角度來看，報告認為，選舉結果意味著重大立法難以在２０２０年總統大選前制定。
對福利項目進行改革（Ｅｎｔｉｔｌｅｍｅｎｔ　ｒｅｆｏｒｍ）的可能性依然極低。稅收政策
很可能在未來兩年保持不變。儘管兩黨可能都認同美國需要進行基礎設施投資，但雙方在資金來
源方面可能很難達成一致。
　　鑒於兩黨合作的可能性微乎其微，在２０２０年總統大選前，國會兩黨可能需要尋求共識或
繼續將權力讓渡給行政部門。這表明總統特朗普在未來兩年內依然對許多重要政治決策有最終話
語權，包括貿易、移民和互聯網監管等。（ｂｉ）

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