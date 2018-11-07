《經濟通通訊社７日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）今日在上海舉辦的
進博會公開簽署儀式上，與沙特國有產油商沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）簽署一項
２０１９年度原油供應協議。據消息透露，協議規模將和２０１８年一樣。
另外，中石油還與科威特石油公司（ＫＰＣ）簽署２０１９年度原油供應協議。（ｃｔ）
07/11/2018 13:52
【進博會】中石油與沙特阿美、科威特ＫＰＣ簽署明年原油供應協議
《經濟通通訊社７日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）今日在上海舉辦的
進博會公開簽署儀式上，與沙特國有產油商沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）簽署一項
２０１９年度原油供應協議。據消息透露，協議規模將和２０１８年一樣。
另外，中石油還與科威特石油公司（ＫＰＣ）簽署２０１９年度原油供應協議。（ｃｔ）
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