【進博會】中石油與沙特阿美、科威特ＫＰＣ簽署明年原油供應協議

《經濟通通訊社７日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）今日在上海舉辦的

進博會公開簽署儀式上，與沙特國有產油商沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）簽署一項

２０１９年度原油供應協議。據消息透露，協議規模將和２０１８年一樣。

另外，中石油還與科威特石油公司（ＫＰＣ）簽署２０１９年度原油供應協議。（ｃｔ）

