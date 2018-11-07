《廣匯論勢－鄭廣復》鎊匯短期有望挑戰１﹒３３８７

《廣匯論勢》美國中期選舉正在點票中，美元匯價在今天（７日）亞洲早市個別發展，美元

兌瑞郎雖曾急跌至０﹒９９８８，但隨後即急升至１﹒００４４水平徘徊，美元兌日圓一度升至

１１３﹒７２，其後亦守穩在１１３﹒４７附近，金價早段高見１２３２﹒２美元，但在亞洲開

市初段一度急跌至１２２３﹒１美元，雖然其後反彈至１２２７美元水平，惟明顯缺乏上升動力

，未幾即下跌至１２２５美元水平。避險貨幣受壓，反映了筆者的判斷正確，就是民主黨若奪得

眾議院控制權，對於特朗普未來兩年的極右翼保護措施有制衡作用，並減低其對金融市場產生的

負面影響。



其他主要貨幣如歐元、英鎊、澳元及紐元皆走強，近期困擾兩隻歐幣的主要因素是英國脫歐

及意大利債務問題，但這些潛在的問題仍未產生最終的負面結果，相反，英國脫歐進程逐漸明朗

化，並且可望達成最終協定，化解了兩年多以來對英鎊構成的負面影響。英鎊兌美元今早突破了

１﹒３１，高見１﹒３１４３後回守１﹒３１１０水平，短期以１﹒３１８７及１﹒３３８７為

主要阻力。



＊意債問題暫無威脅＊



不過，歐盟與意大利仍未就後者的債務問題達成共識，歐盟執委會經濟事務執委莫斯可維西

昨天（６日）表示，若然雙方仍未能達成協議，執委會或逼不得意要懲罰意大利，包括最高相當

於該國ＧＤＰ０﹒２％的罰金、暫停歐盟基金向該國的撥款，以及接受執委會和歐洲央行更嚴格

的財政監督，而執委會給予的限期最早可能是明年２月或３月之前。不過，正好筆者早已所指，

意大利或已將這些懲罰當作成本，只要右翼執政聯盟沒有令意大利脫離歐元區的打算，所謂的債

務問題不致對歐元構成太大沽壓。歐元兌美元自９月２７日跌穿２０日ＳＭＡ（１﹒１４４９）

後第二次升破該線，惟暫時未能收高於其上。



走筆至此，民主共和兩黨在參眾兩院各據一方。民主黨在參議院失去了一個席位，暫時僅得

３８席，共和黨則取得４８席，很可能繼續控制參議院；眾議院方面，共和黨失去了１０個席位

，但民主黨暫時僅得１０３席，共和黨得１１８席。以博彩網站的賠率來看，民主黨贏得眾議院

的賠率只有１﹒０７倍，共和黨的賠率則有７倍，目前４３５個改選席中，２２１席已有結果。

萬一共和黨真的可以維持對國會的控制權－這個最差的結果，可以肯定引會美國國內大規模示威

，而且未來兩年環球政經局勢將會更加惡劣！



＊金銀橫行靜待突破＊



金價今早維持在不到１０美元的波幅內徘徊，現時技術面或基本面對金價均沒有作用，美國

中期選結果才主導一切。從客觀角度來看，金價目前仍然處於１２００至１２４５美元上落，從

日線圖所見，只要金價在日線圖仍然維持在１２１４﹒７美元以上收市，金價仍然處於上升形態

。銀價方面，１４﹒２０美元仍是主要支持，從日線圖所見，近日走勢呈上升旗形，１５美元仍

為主要阻力。若然中期選結果符合預期，即民主共和兩黨各自控制一院，金價及銀價傾向下跌，

否則，若然共和黨仍然控制參眾兩院，則金價將可突破１２４５美元，銀價將升破１５美元！

《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

