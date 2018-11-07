《股林淘金－林家亨》美國中期選舉影響下午才出現

《股林淘金》美國昨天（６日）股市早段下跌，但後來受企業業績良好影響，先跌後回升。

道指升１７３點，納指漲４７點，暫時美國國會中期選舉未有影響投資市場的情緒。但是港股今

天（７日）的市況有機會比美股表現差，因為美國的國會選舉假若出現一面倒，即民主黨或共和

黨全勝的現象，港股都會受即時負面影響，若民主黨和共和黨各贏取一個國會，恆指才會較為中

性反應。今天吉利汽車（００１７５）受外資大行評級下調而擴大跌幅，倘若拖累其他的汽車股

也有２％或３個％的下跌，即屬於一個短線吸納的良機。



＊劍虹控股權易手，有炒作憧憬＊



劍虹集團（０１５５７）在今年５月８日獲內地企業家陳融聖以每股作價１﹒９８７５元作

出全購，新大股東陳融聖現時在深圳達華智能科技（深：００２５１２）任職董事及行政總裁。

陳氏喜歡作跨行業投資，曾投資於集成電路卡及電子標籤、電子商務、金融科技及虛擬遊戲平台

，收購劍虹集團主要認為香港工程需求將持續增長，同時可擴大其投資組合。

劍虹在香港從事地基服務供應業務，承包的地基工程包括ＥＬＳ工程、樁帽施工、套入岩石

鋼樁、工字鋼樁、大型鑽孔樁及微型樁。現時每股資產淨值大約是０﹒３１元，大股東最近以１

﹒９９元配售１７﹒０６％股權給第三者以維持上市地位，為該股潛在價值定下了２元的底線。

新大股東背景實力雄厚，達華智能股權結構顯示其第二大股東為中值集團，在內地被稱為「

中植系」，曾透過股權控制了至少百家上市企業，擅長以收購合併等資本手法賺取資本升值。香

港資本市場較內地寬鬆，劍虹集團可能轉型作企業融資，憧憬往後或會注入資產來踏進香港這自

由資本市場。此股有炒作概念，投資者不妨留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

