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07/11/2018 10:30

【京城近觀】轉戰移動端！千龍網、北京晨報、新京報整合

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》從紙媒的末落，到短視頻的興起，「全媒體
」、「新媒體」、「自媒體」、「融媒體」……讓人眼花瞭亂的名詞不斷出現，內地的媒體生態
在短短幾年間經歷了前所未有的巨變。
　　１０月底，全新版《新京報》Ａｐｐ在北京新聞大廈發布，同時，《新京報》、《千龍網》
、《北京晨報》三家媒體宣布進行深度整合。

＊移動及視頻優先，《今日頭條》提供全程技術支援＊
　　
　　受眾接受信息的介質變了，媒體也要適應變化。全新版《新京報》Ａｐｐ推出當天，《新京
報》刊發社論稱，我們在變，我們不變。變的是傳播方式、傳播渠道，不變的是公共立場和家國
情懷……在不時出現「雞湯與狗血齊飛，垃圾與謠言共舞」的輿論烘爐中，我們看到的不是新聞
業的沒落，而是一個社會從來沒有這麼強烈的信息饑渴，也從來沒有如此急逼地需要真正的新聞

　　全新的《新京報》是怎樣的呢？Ａｐｐ的內容依舊由媒體人打造；技術方面，委託《今日頭
條》主持開發及全程技術支持，採用了業界主流的技術架構和頂尖標準。目前新京報社已經撤銷
新媒體部，推進全員轉型到客戶端。
　　說到跟過去最大的差別，首先是移動優先，即移動客戶端是《新京報》的傳播主陣地，所有
稿件優先Ａｐｐ，後分發其它渠道。
　　另外，視頻表達優先。探索如何圖文綜合立體表達，大力推動新聞視頻化，力爭使報社生產
內容的視頻化程度達５０％；在Ａｐｐ首頁甚至是ＰＵＳＨ中，含視頻表達方式的報道優先。
　　《新京報》整合《千龍網》，最大的需求就是後者的視頻牌照。目前《新京報》已有「動新
聞」和「我們視頻」兩款時政視頻頭部的品牌欄目。但是，「動新聞」由《新京報》、小米和
３６０等共同創立，「我們視頻」則是與騰訊合作，《新京報》一直沒有自己的視頻牌照，無法
在打造出獨立的視頻內容產品。

＊３家媒體的前世今生＊

　　在這次宣布整合的３家媒體之中，最早創立的是《北京晨報》，１９９８年７月《北京晨報
》正式創刊，隸屬北京日報報業集團，是北京唯一一家獲准流動售報的報紙。《北京晨報》作為
內地曾經主流的都市報媒體，拚過了同質化的惡性競爭，最終還是敵不過技術給整個行業帶來的
衝擊。伴隨著北京讀者走過２０個年頭，《北京晨報》紙質版將於２０１８年１２月３１日停刊

　　《千龍網》在２０００年正式上線。那一年，電腦用的儲存資料工具還是一片正方形、半厘
米厚３﹒５磁碟，人們關注千禧年千年蟲危機，ＩＴ是一個新興行業，《千龍網》成為國內第一
家綜合性地方新聞網站，擁用視頻牌照。由《北京日報》、《北京人民廣播電台》、《北京電視
台》、《北京青年報》、《北京晨報》等京城主要傳媒聯合創辦。數年後，《千龍網》大放異彩
，相信不少６０、７０、８０後很難忘記，２００３年非典時期，《千龍網》多次直播官方非典
疫情發布會，引起社會很大的迴響。２０１６年，《北青》正式控股《千龍網》。
　　但說到目前影響力最大的，還是２００３年１１月創刊的《新京報》，由《光明日報》和《
南方日報》強強聯手主辦，是中國第一家得到跨地區經營報紙。《新京報》的創立，也被認為是
「南都北上」，南都１６５名幹將北上主持創刊，直至在２０１１年９月，《南方日報》落寞退
出，《新京報》的主辦單位變更為北京市委宣傳部。

＊著力建設與首都功能定位相匹配的新型主流媒體＊

　　在《新京報》Ａｐｐ發布儀式上，北京市宣傳部長杜飛進是這樣說的：「《新京報》要明確
改革融合的路徑，全力打造現象級融媒體……積極推動三家媒體（《新京報》、《北京晨報》、
《千龍網》）整合，著力建設與首都功能定位相匹配的新型主流媒體。」
　　「融媒體」是指充分利用媒介載體，把廣播、電視、報紙等既有共同點，又存在互補性的不
同媒體，在人力、內容、宣傳等方面進行全面整合。
　　２００８年以來，紙媒業務下滑已成為無法阻擋之勢，３、４年前內地步入移動互聯網時代
，在自媒體、新媒體的衝擊下，各地曾經風風火火的都市報、晚報已有不下５０家倒閉，成為歷
史。上海報業集團旗下頗有影響力的《東方早報》在２０１７年１月１日正式休刊，改組成為《
澎湃新聞》，叫出的口號是「專注時政與思想的互聯網平台」，專注發展新媒體平台，可說是傳
統媒體向新媒體轉型的標誌性案例。對地方媒體來說，京城的本土媒體確有很大的發力空間。

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