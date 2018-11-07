【京城近觀】轉戰移動端！千龍網、北京晨報、新京報整合

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》從紙媒的末落，到短視頻的興起，「全媒體

」、「新媒體」、「自媒體」、「融媒體」……讓人眼花瞭亂的名詞不斷出現，內地的媒體生態

在短短幾年間經歷了前所未有的巨變。

１０月底，全新版《新京報》Ａｐｐ在北京新聞大廈發布，同時，《新京報》、《千龍網》

、《北京晨報》三家媒體宣布進行深度整合。



＊移動及視頻優先，《今日頭條》提供全程技術支援＊



受眾接受信息的介質變了，媒體也要適應變化。全新版《新京報》Ａｐｐ推出當天，《新京

報》刊發社論稱，我們在變，我們不變。變的是傳播方式、傳播渠道，不變的是公共立場和家國

情懷……在不時出現「雞湯與狗血齊飛，垃圾與謠言共舞」的輿論烘爐中，我們看到的不是新聞

業的沒落，而是一個社會從來沒有這麼強烈的信息饑渴，也從來沒有如此急逼地需要真正的新聞

。

全新的《新京報》是怎樣的呢？Ａｐｐ的內容依舊由媒體人打造；技術方面，委託《今日頭

條》主持開發及全程技術支持，採用了業界主流的技術架構和頂尖標準。目前新京報社已經撤銷

新媒體部，推進全員轉型到客戶端。

說到跟過去最大的差別，首先是移動優先，即移動客戶端是《新京報》的傳播主陣地，所有

稿件優先Ａｐｐ，後分發其它渠道。

另外，視頻表達優先。探索如何圖文綜合立體表達，大力推動新聞視頻化，力爭使報社生產

內容的視頻化程度達５０％；在Ａｐｐ首頁甚至是ＰＵＳＨ中，含視頻表達方式的報道優先。

《新京報》整合《千龍網》，最大的需求就是後者的視頻牌照。目前《新京報》已有「動新

聞」和「我們視頻」兩款時政視頻頭部的品牌欄目。但是，「動新聞」由《新京報》、小米和

３６０等共同創立，「我們視頻」則是與騰訊合作，《新京報》一直沒有自己的視頻牌照，無法

在打造出獨立的視頻內容產品。



＊３家媒體的前世今生＊



在這次宣布整合的３家媒體之中，最早創立的是《北京晨報》，１９９８年７月《北京晨報

》正式創刊，隸屬北京日報報業集團，是北京唯一一家獲准流動售報的報紙。《北京晨報》作為

內地曾經主流的都市報媒體，拚過了同質化的惡性競爭，最終還是敵不過技術給整個行業帶來的

衝擊。伴隨著北京讀者走過２０個年頭，《北京晨報》紙質版將於２０１８年１２月３１日停刊

。

《千龍網》在２０００年正式上線。那一年，電腦用的儲存資料工具還是一片正方形、半厘

米厚３﹒５磁碟，人們關注千禧年千年蟲危機，ＩＴ是一個新興行業，《千龍網》成為國內第一

家綜合性地方新聞網站，擁用視頻牌照。由《北京日報》、《北京人民廣播電台》、《北京電視

台》、《北京青年報》、《北京晨報》等京城主要傳媒聯合創辦。數年後，《千龍網》大放異彩

，相信不少６０、７０、８０後很難忘記，２００３年非典時期，《千龍網》多次直播官方非典

疫情發布會，引起社會很大的迴響。２０１６年，《北青》正式控股《千龍網》。

但說到目前影響力最大的，還是２００３年１１月創刊的《新京報》，由《光明日報》和《

南方日報》強強聯手主辦，是中國第一家得到跨地區經營報紙。《新京報》的創立，也被認為是

「南都北上」，南都１６５名幹將北上主持創刊，直至在２０１１年９月，《南方日報》落寞退

出，《新京報》的主辦單位變更為北京市委宣傳部。



＊著力建設與首都功能定位相匹配的新型主流媒體＊



在《新京報》Ａｐｐ發布儀式上，北京市宣傳部長杜飛進是這樣說的：「《新京報》要明確

改革融合的路徑，全力打造現象級融媒體……積極推動三家媒體（《新京報》、《北京晨報》、

《千龍網》）整合，著力建設與首都功能定位相匹配的新型主流媒體。」

「融媒體」是指充分利用媒介載體，把廣播、電視、報紙等既有共同點，又存在互補性的不

同媒體，在人力、內容、宣傳等方面進行全面整合。

２００８年以來，紙媒業務下滑已成為無法阻擋之勢，３、４年前內地步入移動互聯網時代

，在自媒體、新媒體的衝擊下，各地曾經風風火火的都市報、晚報已有不下５０家倒閉，成為歷

史。上海報業集團旗下頗有影響力的《東方早報》在２０１７年１月１日正式休刊，改組成為《

澎湃新聞》，叫出的口號是「專注時政與思想的互聯網平台」，專注發展新媒體平台，可說是傳

統媒體向新媒體轉型的標誌性案例。對地方媒體來說，京城的本土媒體確有很大的發力空間。

