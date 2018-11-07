《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０６５，較上個交易日升１０
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１０７點子，報６﹒９２４８，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９１４１。
而離岸人民幣今早短線快速跌逾２４０點，一度逼近６﹒９４關，目前回穩於６﹒９３上方
徘徊。（ａｃ）
07/11/2018 09:49
【聚焦人幣】人幣即期開跌１０７點６﹒９２４８，離岸逼６﹒９４
《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０６５，較上個交易日升１０
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１０７點子，報６﹒９２４８，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９１４１。
而離岸人民幣今早短線快速跌逾２４０點，一度逼近６﹒９４關，目前回穩於６﹒９３上方
徘徊。（ａｃ）
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