【聚焦人幣】人幣即期開跌１０７點６﹒９２４８，離岸逼６﹒９４

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０６５，較上個交易日升１０

點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１０７點子，報６﹒９２４８，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒９１４１。

而離岸人民幣今早短線快速跌逾２４０點，一度逼近６﹒９４關，目前回穩於６﹒９３上方

徘徊。（ａｃ）

