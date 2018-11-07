《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，決
定今日不開展逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。人行第九個交易日沒進行逆回購操作
。（ａｃ）
07/11/2018 09:19
【人行收水】人行再停逆回購操作，今日零投放零回籠
《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，決
定今日不開展逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。人行第九個交易日沒進行逆回購操作
。（ａｃ）
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