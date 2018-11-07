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07/11/2018 14:48

【呵護民企】浙江首先簽署民企債券融資支持工具三方合作協議

　　《經濟通通訊社７日專訊》據內地媒體報道，中國銀行間市場交易商協會、中國人民銀行杭
州中心支行、浙江省地方金融監督管理局共同簽署了《浙江民營企業債券融資工具合作協議》，
浙江將成為全國第一個簽署民營企業債券融資支持工具三方合作協議的省份。據報道，人行副行
長潘功勝、浙江副省長朱從玖出席並見證簽約儀式。（ｅｎ）

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