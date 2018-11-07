《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，中國１０月末外匯儲備降至３﹒０５萬億美元，
為２０１７年４月以來最低，按月減少３３９億美元，連續三個月下跌，９月按月減少２２７億
美元。９月末外儲３﹒０８７萬億美元。
１０月末官方儲備資產中黃金儲備７１９億美元，９月末為７０３億美元。１０月末黃金儲
備持平於５９２４萬盎司。（ｂｉ）
07/11/2018 16:33
【外儲回落】中國１０月外儲降至３﹒０５萬億美元，連跌三個月
《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，中國１０月末外匯儲備降至３﹒０５萬億美元，
為２０１７年４月以來最低，按月減少３３９億美元，連續三個月下跌，９月按月減少２２７億
美元。９月末外儲３﹒０８７萬億美元。
１０月末官方儲備資產中黃金儲備７１９億美元，９月末為７０３億美元。１０月末黃金儲
備持平於５９２４萬盎司。（ｂｉ）
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