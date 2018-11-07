【ＦＯＣＵＳ】共和黨一如預期保參議院，侵侵會否對華變臉將揭曉

【ＦＯＣＵＳ】被視作狂人侵侵「審判日」的美國中期選舉周二（６日）舉行，截止本港時

間周三（７日）上午１１時４５分，全國５０個州已有４３個州結束投票，投票率勢創新高；而

４３５個眾議院議席中，民主黨、共和黨已分別收獲１２５個、１３１個；１００個參議院議席

中，共和黨成功囊括５０席，顯示民主黨的「藍色浪潮（ｂｌｕｅ ｗａｖｅ）」席捲參議院落

空。

儘管在被稱為「Ｆｉｒｓｔ ｂｅｌｌｗｅｔｈｅｒ（第一個領頭羊）」指標的印第安納州

參議員席位，由共和黨勝出，被視作對「藍色浪潮」不利；而在有「得俄亥俄得天下」的俄州，

民主黨雖連任該州參議員議席，共和黨就暫時在州長之爭中領先，但民主黨成功於眾議院反轉

（ｎｅｔ ｇａｉｎ）１４個議席，預示初步結果符合市場預期－－即民主黨重奪眾議院，共和

黨繼續把持參議院。

道指期貨微升，恆指升逾３００點。不過，參議院未爆冷轉藍，意味著侵侵遭彈劾風險大減

，其會否很快對北京變臉，風險不可不防。



＊民主黨俄州參議員暗示競逐總統＊



今次中期選舉提前投票人數至少逾３６００萬，遠超４年前的２７２０萬，且總體投票率可

能刷新５０年來紀錄。投資者靜待中期選舉結果，美股三大指數周二齊收升，惟交投淡靜；美元

、美債大致靠穩，美國財政部最新發行的１０年期２７０億美元國債買氣甚佳，中標收益率為

３﹒２０９％。

於最先結束投票的東部肯塔基州，三屆共和黨眾議員Ａｎｄｙ Ｂａｒｒ成功擊敗民主黨的

Ａｍｙ ＭｃＧｒａｔｈ連任。後者是退役海軍陸戰隊中校，更是首位曾參加戰鬥任務的女性海

軍陸戰隊員，被視作民主黨能否成功地從共和黨手中奪回眾議院控制權的重要早期指標。

在另一關鍵搖擺州的印第安納，共和黨Ｍｉｋｅ Ｂｒａｕｎ擊敗尋求連任的民主黨參議員

Ｊｏｅ Ｄｏｎｎｅｌｌｙ。Ｈｏｒｉｚｏｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ的首席全球策略師

Ｇｒｅｇ Ｖａｌｌｉｅｒｅ就指，Ｄｏｎｎｅｌｌｙ遇到麻煩，對民主黨來說意味著一個漫長

的夜晚。

而在侵侵２０１６年總統大選勝出的俄亥俄州，成功連任的民主黨參議員

Ｓｈｅｒｒｏｄ Ｂｒｏｗｎ就聲稱，「這是２０１８年來自俄亥俄州的訊息，也是２０２０年

我們國家的藍圖」，暗示有意參選下屆總統。



＊美元美債靠穩，惟關稅戰恐升級＊



倘若中期選舉最後結果顯示「分裂的國會（ｓｐｌｉｔ Ｃｏｎｇｒｅｓｓ）」成真，對市

場影響應在可控範圍，美元美債齊靠穩。黑石就指，此意味著強勁的美國經濟將支撐全球增長，

主張在投資組合中建立更大彈性，並力推青睞資產負債表穩健的優質公司。

德銀則預計，美股往往在中期選舉後反彈的情景可能重演，但一些民主黨政客可能表態支持

特朗普的貿易戰，並支持對中國關稅戰升級。高盛亦指，此結果意味著沒有理由預期美國貿易政

策會發生重大變化。

侵侵口中的「對全部中國貨徵收關稅」大有可能祭出，但曾成功預見中美貿易戰的丹斯克銀

行首席分析師Ａｌｌａｎｖｏｎ Ｍｅｈｒｅｎ就指，貿易戰可能影響美國經濟，並最終迫使特

朗普回到談判桌，「一旦談判再次開啟，會需要一些時間，可能要到明年下半年才會達成協議。

」此是否意味港股明年下半年的走勢會有轉機，但黎明之前終極一跌卻未至？且拭目以待。

（經濟通通訊社 俞瑾）

