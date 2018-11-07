《投資智慧－鄧聲興》內地積極推動５Ｇ建設，手機業望重拾高增長

《投資智慧》內地政府正積極推動５Ｇ的建設，工信部指將在年內發放５Ｇ系統頻率使用許

可，還將制定物聯網及車聯網的頻率使用規劃。相信在５Ｇ頻譜使用方案明確後，有助鼓勵運營

商投資於研發項目。市場預計，當局將於明年預啟５Ｇ商用網絡，至２０２０年正式啟動，保守

估計內地運營商在５Ｇ主體投資規模將達１﹒２３萬億元，較４Ｇ投資規模增長６８％。



為迎接５Ｇ商機，不少運營商及設備商已陸續進行５Ｇ產品測試。由於５Ｇ的無線頻段將愈

趨複雜，手機用的３Ｄ玻璃技術亦出現新商機，瑞聲科技（０２０１８）「３Ｄ玻璃＋金屬中框

」項目正在完善階段，相信研發成功後可爭取高端智慧手機廠商的訂單。至於旗下３Ｄ曲面玻璃

、金屬射頻模組等微型精密元器件，預計相關產品在量產後可實現年銷售收入１５０億元。此外

，射頻前端模組是５Ｇ天線的重要部分，集團的無線射頻結構件產品組合，已研發至中高端模式

及流程自動化。隨著５Ｇ技術突破進程推進，３Ｄ玻璃及天線產品有望成為長遠的增長動力。



另一方面，京信通信（０２３４２）製造及銷售無線電信網路系統及提供相關安裝服務業務

。現時室內空間須安裝小型基站以加強室內信號，隨著５Ｇ普及，小型基站業務成為集團未來增

長動力，相信未來安裝訂單亦將隨之增長。



總括而言，雖然手機相關行業正步入周期性低增長期。但相信隨著５Ｇ的時代開展，手機相

關行業可望再進入高增長期。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

