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即市新聞

07/11/2018 13:48

《一語中的－胡明月》靜觀

　　《一語中的》港股上周出現了曇花一現的暴漲，恆指突破了２６０００點。先繼續保持樂觀
因為Ａ股的支持，上海首屆進口博覽會的召開、人民幣回穩等刺激，促使前期殺紅了眼的空頭平
倉，會使得Ａ股市場還會繼續保持較強勢狀態，這對港股會形成正面的提振作用。港股明顯有場
外資資金介入撈貨。不過，外圍市場市場依然充滿不確定性，等待中期選舉結果，如美股繼續下
行，對全球市場構成壓力。《高信金融集團執行副總裁　胡明月》

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