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即市新聞

09/11/2018 18:35

《權證紅盤－朱紅》震盪市況作兩手準備

　　《權證紅盤》雖然美國中期選舉結果，一如市場預期，共和民主兩黨分別奪得參議院和眾議
兩院的控制權，而且聯邦儲備局也如預期，宣布維持利率不變。近期恆指三次上試２６５００點
不果，結果周五（９日）恆指跌超過６００點，收市報２５６０１點，成交額９０８億元。感覺
市場暫時上升動力減弱，如果下周三（１４日）騰訊（００７００）的三季度業績有異於市場預
期，估計繼續會對市場帶來震盪。
　
　　從恆指牛熊證街貨分析，熊證重貨區在２６５００－２６７００點；而恆指牛證重貨區，集
中在２５０００－２５２００點。過去一周有２﹒５億元流入窩輪市場，５０００萬元流出。第
一大資金流入是騰訊認沽證，有１﹒５億元。第二大流入的是恆指認沽證，有９０００萬元。第
三大流入的港交所（００３８８）認沽證，有１４００萬元。第四大流入的是招商銀行
（０３９６８）認購證，有１２００萬元。
　
　　在資金流出方面，上周資金主要由騰訊認購證，有６０００萬元，第二大資金流出的是恆指
認購證，有２０００萬元。第三大流走的是匯控（００００５）認購證，有７００萬元。
　
　　騰訊將於１１月１４日公布第三季業績。有大行預期，收緊網絡遊戲認證將影響騰訊未來幾
季收入。如看好騰訊，可留意騰訊認購證２６８９６，行使價３１５元，明年２月到期，實際槓
桿９倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證１４８８３，行使價２４３﹒６８元，明年５月到期，
實際槓桿５倍。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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