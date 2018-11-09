《權證紅盤－朱紅》震盪市況作兩手準備

《權證紅盤》雖然美國中期選舉結果，一如市場預期，共和民主兩黨分別奪得參議院和眾議

兩院的控制權，而且聯邦儲備局也如預期，宣布維持利率不變。近期恆指三次上試２６５００點

不果，結果周五（９日）恆指跌超過６００點，收市報２５６０１點，成交額９０８億元。感覺

市場暫時上升動力減弱，如果下周三（１４日）騰訊（００７００）的三季度業績有異於市場預

期，估計繼續會對市場帶來震盪。



從恆指牛熊證街貨分析，熊證重貨區在２６５００－２６７００點；而恆指牛證重貨區，集

中在２５０００－２５２００點。過去一周有２﹒５億元流入窩輪市場，５０００萬元流出。第

一大資金流入是騰訊認沽證，有１﹒５億元。第二大流入的是恆指認沽證，有９０００萬元。第

三大流入的港交所（００３８８）認沽證，有１４００萬元。第四大流入的是招商銀行

（０３９６８）認購證，有１２００萬元。



在資金流出方面，上周資金主要由騰訊認購證，有６０００萬元，第二大資金流出的是恆指

認購證，有２０００萬元。第三大流走的是匯控（００００５）認購證，有７００萬元。



騰訊將於１１月１４日公布第三季業績。有大行預期，收緊網絡遊戲認證將影響騰訊未來幾

季收入。如看好騰訊，可留意騰訊認購證２６８９６，行使價３１５元，明年２月到期，實際槓

桿９倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證１４８８３，行使價２４３﹒６８元，明年５月到期，

實際槓桿５倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

