《缸邊嫺談－黃惠嫺》海螺創業新簽項目超額完成，儲備產能待釋放

《缸邊嫺談》截至２０１８年６月３０日，海螺創業（００５８６）已在全國１６個省市自

治區推廣簽約６９個環保類項目。包括：固廢處置項目２５個、爐排爐垃圾發電項目２５個、水

泥窯處置垃圾項目１７個、黑臭水體治理項目２個。其中，在建中的環保項目有１７個。包括：

固廢處置項目６個、爐排爐垃圾發電項目９個、水泥窯處置垃圾項目２個，合共有年處置生活垃

圾１４３萬噸、固廢危廢９０萬噸的規模；而報批待建的環保項目有２２個。包括：固廢處置項

目１１個、爐排爐垃圾發電項目１１個，合共有年處置生活垃圾２６０萬噸、固廢危廢１４０萬

噸的規模。



雖然今年上半年集團的垃圾處理收入輕微減少，但下半年隨著石柱、習水、舒城、霍山、銅

川、福泉等６個項目開工建設，雲南嵩明、江西上高、霍邱二期、新疆莎車、博樂等５個項目進

入建設中後期，並計劃於年底投入運營，屆時垃圾處置板塊收入將會進一步增加。２０１８年６

月３０日，集團的固廢處置總產能（包括己建成、在建中及報批待建的）較２０１７年年底增長

３７﹒３％至２９４﹒５萬噸；爐排爐垃圾發電產能增長９０﹒２％至４４７萬噸，若全部１７

興建中及２２報批待建的產能全部建成投產，集團的收入將會得到倍數的增長。



＊新簽項目超額完成＊



由年初至今集團新簽約１７個環保項目，其中：固廢處置項目６個，爐排爐垃圾發電項目

１０個，黑臭水體項目治理項目１個；超額完成了年初制定的全年項目簽約任務，並在越南實現

了首個海外爐排爐垃圾發電項目簽約。截至２０１８年６月３０日止，集團其有３９個合共有年

處理生活垃圾４０３萬噸、固廢危廢２３０萬噸的產能尚待釋放，相信尚未釋放的產能將會帶領

集團未來三年的業績進入高增期。未來集團將會在全國範圍內繼續實施利用水泥窯協同處置工業

固廢危廢合作，力爭完成具有戰略意義的省份的項目布點，爭取到「十三五」末，努力形成

５００萬噸的年處置規模，即固廢及危廢處理容量的２０１８至２０２０年目標分別為１３０萬

噸、２４０萬噸及５００萬噸；爐排爐容量目標則分別為１４０萬噸、２８０萬噸及５００萬噸

。到２０２３年末形成固廢危廢１０００萬噸╱年、爐排爐垃圾焚燒發電１５００萬噸╱年的處

置規模的目標。集團作為內地水泥窯處置危廢行行業的龍頭，在國家重視環保下，相信集團有能

力達到訂下的目標，集團未來的收入將會在積極擴大產能及處理能力下而不斷增長。



今年上半年集團因垃圾發展項目審批時間加長導致建造收入減少，但因來源於聯營公司海螺

集團公司利潤增長，而海螺創業目前持有海螺集團４９％的股權，帶動集團今年上半年應佔聯營

公司利潤同比增加８７﹒２％至２２﹒４２億元，佔集團期內利潤８７﹒１３％，比重較去年同

期提升８﹒１３個百分點。相信隨著水泥行業復甦，而踏入第四季水泥開工的旺季，加上國家為

穩經濟加大基建投資下，集團未來從海螺集團取得的收入將會繼續增加。投資者可考慮於２４元

以下的位置增持或吸納，目標價為２８﹒２元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

