【本港樓市】美聯：單一個月未有新申請預售樓花同意書未有大影響

《經濟通通訊社７日專訊》據地政總署資料顯示，１０月份未有新申請預售樓花同意書。美

聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，未有新申請預售樓花同意書時有發生，對上

一次「零」新申請為２０１７年５月。值得留意，２０１１年６月至９月曾連續四個月未有新申

請項目，０９年４月及５月亦連續２個月「零」申請，０８年２月至４月亦錄連續３個月「零」

申請紀錄。

目前已批出預售樓花但仍未發售的主要項目共涉及約３０００多個單位，加上累積待批預樓

花項目仍達１３８６０伙，因此即使單一月份未有新申請預售樓花同意書亦未對新供應有太大影

響。

另一方面，縱然１０月份未有新申請項目，但以首１０個月累計，今年首１０個月新申請預

售樓花的單位數目合共１６３１６伙，已超越去年全年１５９４０伙。至於獲批方面，１０月份

共有４個住宅項目獲批預售樓花，共涉及１４８１伙，按月跌約５８﹒５％。若以首１０個月累

計，今年首１０個月共有１４６７２伙獲批，則與去年同期１４７５２伙相若，僅相差約０﹒５

％左右。

隨著１０月份未有新申請預售樓花之際，獲批單位則約１４８１伙，令累積待批樓花單位按

月續跌約９﹒７％至１３８６０伙，創四個月新低。縱使如此，目前累積待批單位數目比起去年

同期９０９３伙仍高出約５２﹒４％。（ｃｙ）

