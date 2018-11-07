《經濟通通訊社７日專訊》廣汽（０２２３８）（滬：６０１２３８）宣布，１０月份汽車
產量１８﹒１６萬輛按年增逾１３％，銷量１９﹒９０萬輛，上升逾１３％。
集團首十月汽車產量１７７﹒９９萬輛，上升逾８％，銷量１７５﹒７１萬輛，增加近７％
。（ｈｍ）
07/11/2018 07:54
《國企紅籌》廣汽（２２３８）首十月產量升逾８％，銷量增近７％
《經濟通通訊社７日專訊》廣汽（０２２３８）（滬：６０１２３８）宣布，１０月份汽車
產量１８﹒１６萬輛按年增逾１３％，銷量１９﹒９０萬輛，上升逾１３％。
集團首十月汽車產量１７７﹒９９萬輛，上升逾８％，銷量１７５﹒７１萬輛，增加近７％
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