《日入而息》美民主黨贏得眾議院，港股大幅波動，中國外儲續跌

《今天重點》﹡美國中期選舉大局已定，民主黨一如預期將贏得對眾議院的控制權，共和黨

則保住參議院

﹡新世界發展（０００１７）聯同恆地（０００１２）、會德豐地產及帝國集

團所合組的財團Ｖｏｙａｇｅ Ｍｉｌｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ，以８３億元中

標啟德前機場跑道首幅住宅地，價格符合預期

﹡中國１０月末外匯儲備降至３﹒０５萬億美元，為２０１７年４月以來最低

，按月減少３３９億美元，連續三個月下跌



《即日市況》﹡美國中期選舉塵埃落定，港股大幅波動，收２６１４７升２６點



《深滬股市》﹡券商石油股拖累，滬綜指收跌０﹒６８％三連跌



《美元匯價》﹡美選舉結果預期之內，歐元走勢有轉強跡象；歐元最新報１﹒１４８６╱

８７，日圓最新報１１３﹒０１╱０４



《公司業績》﹡港交所（００３８８）首九月盈利７４﹒８４億元，增３５％，不派息；第

三季純利按年升２０％，收入升近兩成

﹡第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ九個月多賺１２％至１２５億披索

﹡東方證券（０３９５８）１０月份淨利潤按年跌近９１％

﹡中國銀河（０６８８１）１０月淨利潤按年跌３７％至１﹒２億元人民幣

﹡德昌電機（００１７９）中期純利持平賺１﹒４億美元，中期息１７港仙

﹡國聯證券（０１４５６）１０月份盈轉虧５０５２﹒５２萬元人民幣



《公司資訊》﹡中駿集團（０１９６６）１０月份合同銷售額按年升１４４％

﹡日清食品（０１４７５）控股股東日本日清半年銷售總額升６﹒３％

﹡美國匯豐客戶資料上月遭黑客入侵，暫未知受影響客戶人數

﹡港交所（００３８８）已與內地成立工作小組，討論將不同投票權公司納入

港股通

﹡橙天嘉禾（０１１３２）深切哀悼鄒文懷，稱揚令香港電影享東方荷李活美

譽

﹡長實表示澳洲政府歡迎集團於澳洲投資及對當地整體經濟貢獻

﹡瑞房（００２７２）首１０個月合約物業銷售額升４０％至１１４億元人幣

﹡太古地產（０１９７２）第三季本港辦公樓租金升幅６至２５％

﹡新世界（０００１７）夥會德豐恆地等８３億奪啟德舊跑道地符合預期

﹡華彩（０１３７１）與軟銀中國及中城科技在金融支付技術等展開合作

﹡偉業控股（０１５７０）斥１８００萬元人民幣注資發展工業用地

﹡華興資本（０１９１１）獲管理層增持逾９５萬股，涉１４８４萬元



《國企紅籌》﹡中廣核新能源（０１８１１）９月售電量按年增加１７％

﹡派員入匯控董事局？平保（０２３１８）陳心穎：屆時會有自然安排；不準

備進入匯控管理層，旗下公司ＩＰＯ沒有時間表

﹡遠洋（０３３７７）１０月份協議銷售額按年升６４％

﹡中海外宏洋（０００８１）１０月合約銷售額升３７％

﹡中海外（００６８８）１０月份合約物業銷售額升４４％至２４５億元；中

海外１０月斥１２４億元人民幣收購七幅地皮



《神州民企》﹡報道指騰訊（００７００）旗下《王者榮耀》未成年在線時間減半

﹡國瑞置業（０２３２９）１０月簽約銷售額升近一倍至１１﹒３億元人民幣

﹡泛亞環保（００５５６）停牌，待刊發重大收購事項

﹡長汽（０２３３３）１０月銷量按年升近２％至１１萬台



《中國要聞》﹡中國軟件業收入前百名單公布，華為居首中興排第二

﹡航空工業集團表示未來無人機系統產值將超４０００億美元

﹡人行再停逆回購操作，今日零投放零回籠；人行今在港發行２００億央票，

暫未施壓離岸人幣；人行在港發行一年期央票中標利率４﹒２厘，高於市場

預期

﹡天津檢察機關依法逮捕華融原董事長賴小民

﹡浙江首先簽署民企債券融資支持工具三方合作協議

﹡國壽資產將發行民企債系列保險資管產品

﹡深圳設立３０億元人民幣中小微企業融資擔保基金

﹡廣東發布促進民營經濟發展措施，加大信貸支持力度

﹡上交所成立科創板工作領導小組

﹡比爾蓋茨在京推介新世代廁所，料創造數十億美元商機

﹡上海出台鼓勵藥械創新意見，建生物醫藥創新研發高地

﹡中國１０月外儲降至３﹒０５萬億美元，連跌三個月

﹡國開行、郵儲行等４行設國家融資擔保基金公司獲批

﹡外匯局表示銀行結售匯逆差收窄，料外儲在波動中保穩定

﹡中俄總理聯合公報：促進本幣結算，擴大油氣電力合作



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報９９０８﹒３５點



《其他消息》﹡邱騰華稱受累貿易戰，香港經濟前景不樂觀

﹡陳帆稱居屋綠表與白表配額比例已平衡兩者置業訴求

﹡劉怡翔稱本港無須設立綠色投資銀行

﹡立法會一連三日辯論施政報告致謝議案；民主黨公民黨均表示會就致謝議案

投反對票

﹡李慧琼斥有人妖魔化明日大嶼，花光儲備之說是誤導

﹡梁繼昌指若預計庫房一直有５％增長是不設實際

﹡莫乃光望更新過時法例以促進創科發展

﹡郭家麒批明日大嶼建設廿載，無助現時的劏房戶；郭家麒批張建宗聯合國會

議發言偏離事實，令人失望和感羞恥

﹡田北辰促港鐵推贖罪方案，開通烏溪沙至何文田路線

﹡鄭泳舜稱冀政府於３年內提供１萬個過渡性房屋單位

﹡張建宗稱外界對港人權關注出於誤解毫無根據

﹡陳克勤回應女警開槍事件︰關注地鐵站內開槍會否「殃及池魚」

﹡泛迅對知否鋼筋被剪前言不對後語；夏正民質疑圖誤導

﹡涂謹申稱促警方就女警開槍事件，作公正全面調查

﹡發展局料第三個核心商業區土地面積逾百公頃

﹡美聯表示單一個月未有新申請預售樓花同意書未有大影響

﹡何東樓車廠非載客列車出軌，無人受傷

﹡屈臣氏集團將委聘１８科技夥伴，料至２０２０年投資１０億數碼轉型

﹡深股通額度全日用４﹒５億元；滬股通額度全日用１８﹒４億元

﹡金管局表示１０月官方外匯儲備資產按月減少３３億美元；金管局調查指僅

２３％中小企認為第三季銀行貸款批核取態較前困難

﹡毛孟靜批政府從不否認明日大嶼需花費一萬億

﹡本港１０月二手私宅登記跌穿二千宗，創３１個月新低

﹡中原第三季佣金收逾十億，後勤獲至少０﹒２７月花紅



《烏鎮大會》﹡世界互聯網大會今日開幕，馬化騰將於開幕式上發言

﹡習近平賀信：走出一條互信共治之路

﹡沈向洋稱微軟將加大投入，消除人工智能偏見

﹡紅衫沈南鵬稱互聯網下半場是「＋互聯網」

﹡馬化騰稱互聯網企業非你死我活關係；想要開發ＶＲ版微信；數字經濟機遇

挑戰共存；小程序日活用戶超過２億

﹡黃坤明稱近半人民仍未能接觸互聯網，應完善網絡基建；推動網絡安全產業

發展；應尊重各國互聯網政策，反對霸權主義

﹡新浪曹國偉稱微博將放大權威聲音，政務帳號享闢謠權

﹡丁磊稱語言翻譯２至３年會被人工智能取代

﹡華為會上發布最新ＡＩ晶片，號稱業界最強算力



《進博會》﹡中化集團首屆進博會採購金額超１１３億美元

﹡中石油與沙特阿美、科威特ＫＰＣ簽署明年原油供應協議

﹡中核集團表示未來五年國際化採購需求超１２０億美元

﹡中遠海運簽訂２７筆採購協議，打造航運業區塊鏈聯盟

﹡中鋁總裁表示中國１０月氧化鋁出口量按月持穩

（ｚｚ）

