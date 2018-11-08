《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１８０．３０ 升 ５４５．２９點╱２．１３％
標普５００ ２８１３．８９ 升 ５８．４４點╱２．１２％
納斯達克 ７５７０．７５ 升 １９４．７９點╱２．６４％
倫敦富時１００ ７１１７．２８ 升 ７６．６０點╱１．０９％
法蘭克福ＤＡＸ １１５７９．１０ 升 ９４．７６點╱０．８３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１３７．９４ 升 ６２．７５點╱１．２４％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１３．６１，歐元兌美元１．１４３６
08/11/2018 07:46
《日出而作》道指升５４５點兩黨分治國會，美司法部長應要求請辭
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１８０．３０ 升 ５４５．２９點╱２．１３％
標普５００ ２８１３．８９ 升 ５８．４４點╱２．１２％
納斯達克 ７５７０．７５ 升 １９４．７９點╱２．６４％
倫敦富時１００ ７１１７．２８ 升 ７６．６０點╱１．０９％
法蘭克福ＤＡＸ １１５７９．１０ 升 ９４．７６點╱０．８３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１３７．９４ 升 ６２．７５點╱１．２４％
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