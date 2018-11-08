《經濟通通訊社８日專訊》美元周三（７日）先跌後揚，因預期選舉結果將導致特朗普政府
不太可能再推出更多財政刺激措施，但其後投資者進一步消化美國中期國會選舉結果，將焦點轉
向美國聯儲局即將公布的議息結果。
美元指數日內升３﹒９個基點，報９６﹒０３１。歐元兌美元紐約尾盤無大變動，報
１﹒１４２４美元。美元兌日圓升０﹒１％，報１１３﹒５１日圓。（ｍｎ）
08/11/2018 07:51
《匯市走勢》美元因選舉不確定性結束而反彈，聚焦儲局議息
《經濟通通訊社８日專訊》美元周三（７日）先跌後揚，因預期選舉結果將導致特朗普政府
不太可能再推出更多財政刺激措施，但其後投資者進一步消化美國中期國會選舉結果，將焦點轉
向美國聯儲局即將公布的議息結果。
美元指數日內升３﹒９個基點，報９６﹒０３１。歐元兌美元紐約尾盤無大變動，報
１﹒１４２４美元。美元兌日圓升０﹒１％，報１１３﹒５１日圓。（ｍｎ）
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中期選舉風雲變色 環球屏息以待
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