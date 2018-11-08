《匯市走勢》美元因選舉不確定性結束而反彈，聚焦儲局議息

《經濟通通訊社８日專訊》美元周三（７日）先跌後揚，因預期選舉結果將導致特朗普政府

不太可能再推出更多財政刺激措施，但其後投資者進一步消化美國中期國會選舉結果，將焦點轉

向美國聯儲局即將公布的議息結果。

美元指數日內升３﹒９個基點，報９６﹒０３１。歐元兌美元紐約尾盤無大變動，報

１﹒１４２４美元。美元兌日圓升０﹒１％，報１１３﹒５１日圓。（ｍｎ）

