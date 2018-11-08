《盤前攻略》港股今早或高開４００點，但有機會出現「牛熊雙殺」

《經濟通通訊社８日專訊》美國中期選肇一如預期，由民主黨重新掌控眾議院，美國總統特

朗普隨即發表指，希望民主及共和兩黨多方面合作，包括在基建及藥品價格上面。消息刺激美股

大爆發，基建股、大麻股普遍抽升，道指一度大漲５６５點，並以接近全日高位收市，報

２６１８０點，升５４５點或２﹒１３％。納指收報７５７０點，升１９４點或２﹒６４％。標

普

５００指數收報２８１３點，升５８點或２﹒１２％。



＊夜期隨美股造好，ＡＤＲ上揚＊



港股夜期收報２６３８２點，升２２１點，高水２３４點。

港股ＡＤＲ比例指數升３４１點，報２６４８８點。預託證券走勢普遍造好，騰訊控股升３

﹒１３％，折合港元報３０２﹒５９元。匯控升０﹒３８％，折合港元報６６﹒２元。中移動升

１﹒１％，折合港元報７３﹒６５元。友邦升１﹒４％，折合港元報６４﹒４９元。港交所升１

﹒５９％，折合港元報２２７﹒９８元。中海油升１﹒４２％，折合港元報１４﹒０６元。中石

油升０﹒７４％，折合港元報６﹒０１元。中石化升１﹒６２％，折合港元報６﹒８７元。中人

壽升１﹒６５％，折合港元報１６﹒６９元。工行升１﹒７６％，折合港元報５﹒５７元。



＊大戶解讀政經形勢取態較反覆＊



美股道指激彈逾５００點，刺激夜期及港股ＡＤＲ上揚，有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０

指數現時報２６５０３點，升４７０點或１﹒８１％。預料今早港股將會跟隨高開逾４００點，

並重上２６５００關口。值得關注的是，昨日大市曾受民主黨掌控眾議院消息影響而急升４００

點，但隨後所有升幅蒸發。對於大戶如何解讀目前的政經形勢，取態反覆多變，投資者應保持觀

望情緒，因有機會再出現類似昨日的「牛熊雙殺」情況，投資者這時不應亂開倉。（ｕｌ）

