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即市新聞

08/11/2018 07:50

《盤前攻略》港股今早或高開４００點，但有機會出現「牛熊雙殺」

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國中期選肇一如預期，由民主黨重新掌控眾議院，美國總統特
朗普隨即發表指，希望民主及共和兩黨多方面合作，包括在基建及藥品價格上面。消息刺激美股
大爆發，基建股、大麻股普遍抽升，道指一度大漲５６５點，並以接近全日高位收市，報
２６１８０點，升５４５點或２﹒１３％。納指收報７５７０點，升１９４點或２﹒６４％。標

５００指數收報２８１３點，升５８點或２﹒１２％。

＊夜期隨美股造好，ＡＤＲ上揚＊

　　港股夜期收報２６３８２點，升２２１點，高水２３４點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升３４１點，報２６４８８點。預託證券走勢普遍造好，騰訊控股升３
﹒１３％，折合港元報３０２﹒５９元。匯控升０﹒３８％，折合港元報６６﹒２元。中移動升
１﹒１％，折合港元報７３﹒６５元。友邦升１﹒４％，折合港元報６４﹒４９元。港交所升１
﹒５９％，折合港元報２２７﹒９８元。中海油升１﹒４２％，折合港元報１４﹒０６元。中石
油升０﹒７４％，折合港元報６﹒０１元。中石化升１﹒６２％，折合港元報６﹒８７元。中人
壽升１﹒６５％，折合港元報１６﹒６９元。工行升１﹒７６％，折合港元報５﹒５７元。

＊大戶解讀政經形勢取態較反覆＊

　　美股道指激彈逾５００點，刺激夜期及港股ＡＤＲ上揚，有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０
指數現時報２６５０３點，升４７０點或１﹒８１％。預料今早港股將會跟隨高開逾４００點，
並重上２６５００關口。值得關注的是，昨日大市曾受民主黨掌控眾議院消息影響而急升４００
點，但隨後所有升幅蒸發。對於大戶如何解讀目前的政經形勢，取態反覆多變，投資者應保持觀
望情緒，因有機會再出現類似昨日的「牛熊雙殺」情況，投資者這時不應亂開倉。（ｕｌ）

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