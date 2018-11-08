《行內行外－梁崇讓》政治、政策和口術，令金融市場波譎雲詭

《行內行外》上周內地政府出招救市，同時又傳出中美貿易戰可望露見曙光，刺激了環球股

市急速回升，港股更是最大贏家，三天內急彈２０００餘點，好友總算可一吐烏氣了。由於市場

買盤積極及淡友急於平倉，恆生指數上周五（２日）收市急漲１０７０點或４﹒２１％，收報

２６４８６點為全日最高位，以上漲點數及漲幅計算，更分別為近１０年及近７年最大單日升市

。



＊大市回升惟市場看法各異＊



事實在上周前，大部分市場人士和經濟學者皆看淡後市，只是中國證監會罕有地連續兩天發

表撐市聲明，藉此引導中長線資金入市，加上國家隊基金繼續增持股份，內地政府聲言維穩，強

調支持民營企業，鼓勵民企引入國企為策略性投資者。



此外，中保監允許保險資金參與救市行動，以及專項化解股票抵押流動性風險等政策推出，

令中港兩地股票市場由低位強力回升。由於中央政府突然出招救市，市場又傳出中美兩國元首將

會在２０國集團高峰會議中碰面，商談如何解決兩國的貿易紛爭，而美國總統特朗普為爭取中期

選舉選票，只好出口術暗示對中美貿易談判表示樂觀，在多項利好的消息下，股市急速回升也是

理所當然。



雖然全球股市扭轉近期頹勢而回升，但好淡兩派對大市走勢的看法，其意見相當分歧而續爆

激辯，雙方的看法很是極端，即極度樂觀和極度悲觀，然而這兩種不同的看法都是來自世界著名

的投資大師，他們對市場近期雖有變化，但看法仍各持己見。至於，誰勝誰負？相信要待明年方

可揭曉。



＊港股明年經濟展望不樂觀＊



港股上周的回升成為一場淡友和熊證的「大屠殺」事件，至於是否涉及人為或有人出口術所

致？筆者木宰羊！不過，相信有關當局當不會為這次「大屠殺」而作出調查哩！



香港股市雖然由低位回升２０００多點，其實亦不值得興奮，因距年初恆指３２０００多點

高位，仍下挫了６０００多點。單看騰訊（００７００）５２周最高位約４７６元，現時經常在

３００元以下徘徊；吉利汽車（００１７５）高位近３０元，現時還未能站穩在１６元之上；舜

宇光學（０２３８２）最高約１８０元，現時不及８０元；瑞聲科技（０２０１８）高位約

１７５元，現已多次失守６０元，而其他股份的價格也是與今年高位仍有一段距離。



至於，這兩年新上市的新經濟股股價均仍全部潛水，所蒸發的資金真是無法估量，究竟這類

股票的股價會否靠政策和出口術而再能扳回高位？實無從預測了！事實恆生指數已由高位回跌近

兩成，突然的急速反彈並不意味能為香港來年的經濟注入強心針，但從新聞和周邊的報道。整體

預測對香港明年經濟都不表樂觀。



＊傳聞有地產代理裁員近半＊



先談香港樓價不跌神話，近期的樓價領先指數已開始回落，有報道指有業主寧願劈價兩至三

成求售，不過這類報道孰真孰假坊眾難知真偽，但普遍估計下跌一成則似乎符合事實。此外，市

傳有物業代理公司裁員近半，而業內人士估計明年地產中介人可能被裁走三成，預計約有

５０００名代理失業，這是近年罕見的地產代理行業的寒冬，現已有大型物業代理公司已實行《

ｂｏｔｔｏｍ榜放取無薪假期機制》。



另，本港的零售業數據也遠遜預期，明年也會削減人手；至於貨櫃業，業界深恐第四季貨物

輸送量會出現斷崖式下跌，據悉香港港口的貨櫃輸送量已連跌８個月，情況堪憂，特別是美國買

家的訂單大幅減少，貿發局月前公布本港今年整體出口增長，由原先預計的６％大幅下調至３％

，可見貿易戰帶來的影響逐漸浮現。



有分析家預測明年首季，香港失業率有機會由２０年的低位回升，失業率回升會引發市民對

經濟的信心危機，間接令樓市出現不穩定的因素，如地產代理也需要變招來過度寒冬，其他行業

的前景又會有如何變化呢？



＊中國經濟轉弱港必被波及＊



後記：「政治市」、「政策市」和「口術市」總是令金融市場波譎雲詭，雖然美國總統特朗

普突然宣稱：「有信心能找到中美雙方都能接受的方案，以達成貿易協定的言論。」但對這位總

統的荒誕行為和出位言論，大家都心中有數，正所謂「兵不厭詐」，只怕這只是美國總統特朗普

為國會中期選舉拉票策略的手段，選舉結束後的變化，還要看１１月底兩國元首的會談的結果了

。



從個別的經濟數據來看，明年香港經濟面臨的挑戰應有不少，除了香港本地數據不理想外，

中國１０月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）仍接近盛衰分界線，表示製造業景氣度仍處於低位，

除了中國，其他東南亞國家１０月的製造業也在收縮，台灣、泰國、馬來西亞都跌穿了５０點。

一項以內地美國企業為對象的調查顯示，約三分之一指因中美貿易戰的原因，經已或正考慮把生

產線外移，如中美貿易關係緊張加劇，工廠外移將成為趨勢；中國「世界工廠」的地位必受到動

搖，最受惠當然是東南亞及其他國家；而香港一直背靠祖國，如國家經濟不穩，香港自然也受影

響。金融業必會被波及，雖然內地政府出招救市，但信心並不是一時三刻便可恢復起來，筆者料

這次金融市場的不穩定，相信仍會持續一段較長的時間了。



《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

