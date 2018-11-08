《選股情報－石鏡泉》利好開始出

《選股情報》美中期大選結果如市場預期（即筆者的樂觀預期減半），對中國基本利好，起

碼虎囗拔了一隻牙，亞爺的利好股市措施，應開始見效，突破及守２６２三天，中港股市有望甩

困。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

