《選股情報》美中期大選結果如市場預期（即筆者的樂觀預期減半），對中國基本利好，起
碼虎囗拔了一隻牙，亞爺的利好股市措施，應開始見效，突破及守２６２三天，中港股市有望甩
困。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
08/11/2018 09:17
《選股情報－石鏡泉》利好開始出
《選股情報》美中期大選結果如市場預期（即筆者的樂觀預期減半），對中國基本利好，起
碼虎囗拔了一隻牙，亞爺的利好股市措施，應開始見效，突破及守２６２三天，中港股市有望甩
困。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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