《經濟通通訊社８日專訊》俊盟國際（０８０６２）公布，截至９月底止６個月，溢利將較
去年同期錄得大幅增長。有關增長主要由於其電子支付終端機和周邊設備之採購，令該公司運作
效率提升，以及於今年５月３１日完成對Ｅａｒｎ Ｗｏｒｌｄ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ之收
購，此交易為銷售點軟件方案服務帶來收益貢獻所致。
該公司預期於下周一（１２日）公布業績。（ｍｗ）
08/11/2018 08:36
【企業盈喜】俊盟國際（０８０６２）料中期溢利同比大增
《經濟通通訊社８日專訊》俊盟國際（０８０６２）公布，截至９月底止６個月，溢利將較
去年同期錄得大幅增長。有關增長主要由於其電子支付終端機和周邊設備之採購，令該公司運作
效率提升，以及於今年５月３１日完成對Ｅａｒｎ Ｗｏｒｌｄ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ之收
購，此交易為銷售點軟件方案服務帶來收益貢獻所致。
該公司預期於下周一（１２日）公布業績。（ｍｗ）
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