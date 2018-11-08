《專家之言－李偉傑》廿國峰會憧憬解決貿戰，港股１１月審慎樂觀

《專家之言》一個電話會議，為市場帶來無限憧憬，市場風險胃納再度擴張，上星期美國總

統特朗普致電中國主席習近平，向市場釋放貿易戰正面訊號，而美方正研究在１１月尾召開的

２０國峰會中，有機會與中國進行會面，該消息曾經為港股帶來過千點的進帳。這個會面相當重

要，是五月特朗普否決美國財長達成暫停中美貿易戰的共識後首次會面，筆者當然仍會帶着一絲

期望，但為何多月來沒有溝通，現時在１１月６日美國中期選舉前進行通話，會否只是爭取選票

支持？現在美國中期選舉塵埃落定，結果跟民意調查接近，參議院由共和黨繼續領導，民主黨奪

眾議院控制權，反映特朗普執政兩年未必一定受民眾繼續愛戴，以及未來推行政策時，民主黨阻

力亦會有影響。筆者亦較樂於見到這個局面，最低限度亦可令咄咄逼人的特朗普可降低氣焰，不

過較為憂慮的是，在中期選舉完結後，特朗普對貿易戰態度會否再次１８０度變臉，相信這一個

將是後續局勢展望的重點，加上共和黨在眾議院失去控制權後，又會否無理指控，其他國家干預

美國中期選舉？



＊港股飄忽料於２０至５０天線間上落＊



大市氣氛應較為飄忽，但近期內地持續為民營企業帶來正面支持，先有解決股權質押問題，

加上負面消息減少，八月開始大部分民營企業收壓向下急挫，現時既然開始逐步鬆綁，以科技軟

件股份、醫藥股、教育局，可慢慢進行部署，但以中線投資部署，大型國企股份中，以資源股、

中資銀行、券商股，為較安全或有利好國策的板塊。港股短線在２０天線至５０天線水平波動，

幅度在２５５０６點至２６５８５點水平，踏入１１月相信可以將投資心態逐漸轉換成審慎樂觀

。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新

股上市申請擁有財務權益）

