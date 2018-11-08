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08/11/2018 08:38

【企業盈警】修身堂：金融資產錄虧損，料半年虧損大幅增加

　　《經濟通通訊社８日專訊》修身堂（０８２００）公布，預期截至今年９月３０日止６個月
中期業績，與去年同期比較，虧損將大幅增加。
　　該公司錄得虧損主要因為按公允價值計入損益之金融資產錄得剩虧損，相對於去年同期按公
允價值計入損益之金融資產則錄得剩收益。
　　修身堂預期將於下周三（１４日）公布中期業績。（ｓｃ）

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