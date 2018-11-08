《經濟通通訊社８日專訊》新西蘭央行維持利率在１﹒７５％的紀錄低位不變，並表示將在
未來兩年將利率維持在此水平。
議息決定公布後，新西蘭元兌美元一度上漲，之後微跌﹒１％至０﹒６７７９美元。
在９月舉行的上一次議息會議上，新西蘭央行已曾表示，利率將保持不變直至２０２０年。
央行行長奧爾強調，未來利率的走向及時間仍取決於經濟數據表現。（ｍｎ）
08/11/2018 08:20
《地區經濟》新西蘭央行保持利率在１﹒７５％不變
《經濟通通訊社８日專訊》新西蘭央行維持利率在１﹒７５％的紀錄低位不變，並表示將在
未來兩年將利率維持在此水平。
議息決定公布後，新西蘭元兌美元一度上漲，之後微跌﹒１％至０﹒６７７９美元。
在９月舉行的上一次議息會議上，新西蘭央行已曾表示，利率將保持不變直至２０２０年。
央行行長奧爾強調，未來利率的走向及時間仍取決於經濟數據表現。（ｍｎ）
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