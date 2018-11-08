【中期選舉】眾議院將對特朗普作連串調查，短期內彈劾機會不大

《經濟通通訊社８日專訊》隨著民主黨在美國中期選舉中贏了眾議院的控制權，日後將可要

求總統特朗普披露報稅表，調查其商業帝國可能存在的利益衝突，並進一步調查俄羅斯與特朗普

競選團隊在２０１６年大選中的勾結證據。

特朗普反擊指，如果眾議院對他展開調查，由共和黨控制的參議院將以牙還牙，對民主黨進

行調查。

紐約州民主黨眾議員Ｊｅｒｒｏｌｄ Ｎａｄｌｅｒ勢將成為眾議院司法委員會主席，而另

外兩位曾與特朗普發生衝突的民主黨眾議員Ｅｌｉｊａｈ Ｃｕｍｍｉｎｇｓ及Ａｄａｍ

Ｓｃｈｉｆｆ，幾乎肯定會出任眾議院監督委員會主席及情報委員會主席。

這些委員會將有權要求白宮官員，以及特朗普競選團隊及企業重要人員提供文件及證詞，並

在必要時發出傳票。

另外，預計可能出任眾議院籌款委員會民主黨主席的眾議員Ｒｉｃｈａｒｄ Ｎｅａｌ將打

響頭炮，他曾表示將要求財政部長努欽提供特朗普的報稅表，此舉可能會引發對舟朗普的一連串

調查。

而Ｎａｄｌｅｒ領導的小組將負責籌劃彈劾特朗普，具體行動取決於特別檢察官穆勒對俄羅

斯干預２０１６年美國大選，以及特朗普可能與莫斯科勾結的聯邦調查結果。

不過，Ｎａｄｌｅｒ的委員會不太可能迅速開始彈劾程序。他曾表示，任何彈劾行動都必須

建基於特朗普試圖違反憲法的證據。（ｍｎ）

