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08/11/2018 16:49

《台股攻略－馮偉明》台股開高震盪整理，終場升３６點

　　《台股攻略》台股今日開高震盪整理，升３６﹒９６點，收９９４５﹒３１點，成交金額為
新台幣１１８４﹒３９億元。
　　美國期中選舉落幕，美股四大指數大漲。台股開高升過百點，惟萬點解套壓力較大，指數升
幅收斂。蘋概、半導體及被動元件等族群開高走低，食品及塑膠類股翻黑，紡織、營建、觀光及
金融類股收漲。台積電今日跳空開高，終場升１﹒０７％，收新台幣２３６﹒５元；大立光開高
後盤中由紅翻黑，終場跌２﹒４４％，收新台幣３２００元；鴻海開高震盪走低，跌１﹒６７％
，收新台幣７６﹒６元。電子類股早盤表現強勁，但隨著國巨等被動元件及環球晶等半導體矽晶
圓族群震盪走低，電子類股指數漲幅收窄，終場僅升０﹒３％。金融類股方面，國泰金及富邦金
分別升１﹒６％及１﹒１９％，刺激類股指數升０﹒９９％，金融類股表現強勢。
　　雖然台股本波搶攻萬點，但投資者後續仍要留意國際股市情況以及外資動向。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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