《台股攻略－馮偉明》台股開高震盪整理，終場升３６點

《台股攻略》台股今日開高震盪整理，升３６﹒９６點，收９９４５﹒３１點，成交金額為

新台幣１１８４﹒３９億元。

美國期中選舉落幕，美股四大指數大漲。台股開高升過百點，惟萬點解套壓力較大，指數升

幅收斂。蘋概、半導體及被動元件等族群開高走低，食品及塑膠類股翻黑，紡織、營建、觀光及

金融類股收漲。台積電今日跳空開高，終場升１﹒０７％，收新台幣２３６﹒５元；大立光開高

後盤中由紅翻黑，終場跌２﹒４４％，收新台幣３２００元；鴻海開高震盪走低，跌１﹒６７％

，收新台幣７６﹒６元。電子類股早盤表現強勁，但隨著國巨等被動元件及環球晶等半導體矽晶

圓族群震盪走低，電子類股指數漲幅收窄，終場僅升０﹒３％。金融類股方面，國泰金及富邦金

分別升１﹒６％及１﹒１９％，刺激類股指數升０﹒９９％，金融類股表現強勢。

雖然台股本波搶攻萬點，但投資者後續仍要留意國際股市情況以及外資動向。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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