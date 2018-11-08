《經濟通通訊社８日專訊》萬成金屬包裝（０８２９１）發盈警，料集團截至今年９月３０
日止九個月將錄得虧損約６９０萬元（人民幣．下同），而去年同期則錄得純利約２６０萬元。
有關虧損主要受截至２０１８年首九個月內毛利下跌及授出購股權影響，以致確認以股份為
基礎付款約５４０萬元。
該集團前三季度業績將於下周三（１４日）刊發。（ｋｔ）
08/11/2018 08:40
【企業盈警】萬成金屬包裝（８２９１）首三季盈轉虧６９０萬人幣
《經濟通通訊社８日專訊》萬成金屬包裝（０８２９１）發盈警，料集團截至今年９月３０
日止九個月將錄得虧損約６９０萬元（人民幣．下同），而去年同期則錄得純利約２６０萬元。
有關虧損主要受截至２０１８年首九個月內毛利下跌及授出購股權影響，以致確認以股份為
基礎付款約５４０萬元。
該集團前三季度業績將於下周三（１４日）刊發。（ｋｔ）
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