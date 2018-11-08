【企業盈警】立高（０８４７２）首三季盈轉虧，成本上漲最少三成

《經濟通通訊社８日專訊》立高控股（０８４７２）公布，公司預料截至今年９月３０日止

首三季業績中，將會錄得除稅後虧損，而去年同期錄得除稅後純利為４３０萬元。

該公司解釋，錄得虧損主要歸因於與去年同期相比，公司今年首三季的服務成本上漲不少於

３０％，原因為勞動成本、汽油開支及汽車開支增加；另外與去年同期相比，公司今年首三季的

行政開支增加不少於１５％，原因為本公司上市後的法律及專業費用增加。

該公司首三季業績將於明天（９日）刊發。（ｕｌ）

