《談國論企－黎偉成》「１＋６」維護多邊主義支持自由貿易

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０１８年１１月６日在「１＋６」圓桌對話會中，

所達成的共識中之「呼籲各方共同維護多邊主義，支持自由貿易原則，支持多邊機構在全球經濟

治理中的積極作用」，即使未有表明所指之標，卻可想見非特朗普莫屬。由是引伸特朗普以極端

單邊主義、保護主義對外處處針對尤以中國為主的做法，更連連退出許許多多國際協議，惹來各

個層面的反感日益強烈。此亦為共和黨失美國眾議院之因。



＊各國應通過提升ＷＴＯ爭端解決機制效力＊



此為「１＋６」的第三次圓桌對話會，所達的共識無疑有９項之普，但歸納起來有兩個主要

方面：（甲）屬全球性的方面，最重要的當然是（一）第二項共識所表之「對貿易保護主義深感

關切」。此因特朗普自２０１８年３月開始透過「行政命令」單方地對多國、輸美多類商品加徵

關稅，更一發不可收拾地狂而為之，甚至頻頻退出不少國際協議和威脅要進一步退出，是為參與

「１＋６」之「６」個國際機構認同「１」對貿易保護主義所提出的深切關注因由；而此「６」

為世界銀行（ＷＢＧ）、國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）、世界貿易組織（ＷＴＯ）、經濟合作與

發展組織（ＯＥＣＤ）、金融穩定理事會（ＦＳＢ）和國際勞工組織（ＩＬＯ）的負責人，出席

首屆中國國際進口博覽會和舉行「１＋６」的第三次圓桌對話會。

「６」與「１」同樣深感關切貿易保護主義的重點，和提出的呼籲，為（１）各方共同維護

多邊主義，支持自由貿易原則，支持多邊機構在全球經濟治理中的積極作用，支持以規則為基礎

、開放、透明、包容、非歧視的多邊貿易體制；和要（２）攜手構建開放型世界經濟，促進全球

化健康發展。

此一呼籲，重點當然是（３）「各國應通過提升ＷＴＯ爭端解決機制效力、盡快解決ＷＴＯ

上訴機構成員遴選僵局等方式「，以作為強化多邊貿易體制的十分重要力量。

共識所呼籲的（４）「各國避免採取貿易保護主義和單邊主義措施，健全貿易規則，提升透

明度，促進貿易投資自由化便利化」，特朗普會聽爾之言嗎？狂人當然不會！

至於（二）「１＋６」所提出的多個共識，有可行之道者為（ＩＩ）第三項之呼籲按照共商

共建共享原則，完善全球經濟治理。支持國際機構推進相關改革確保其有效性，進一步鞏固多邊

主義的基礎。

但（ＩＩＩ）第四項之國際社會應繼續把發展問題置於全球宏觀政策框架的優先位置，共同

落實聯合國２０３０可持續發展議程。相信特朗普繼續會把「美國優先「無限放大，聯合國

２０３０可持續發展議程落實和達標之機，令人憂疑。

還有是（三）第一項之「全球經濟增長仍保持強項，但增長進入了平穩期，部分下行風險已

經造成影響」，「下行」會是當前絕對不可忽視的重大問題。「１＋６」亦承認「總體而言，下

行風險正在進一步加大」，由是呼籲各國確保強有力的宏觀政策框架，建立政策緩衝以應對可能

的衝擊，共同緩解和解決當前貿易緊張局勢，並繼續推進國內改革，增強經濟基本面和金融體系

靱性。



＊認同中國經濟發展穩中向好為全球經濟重要動力＊



另一個重點（乙）是對中國經濟的評估，其中第五項是指「中國經濟發展穩中向好，將繼續

為全球經濟提供重要動力」，第七項為「注意到新一輪產業革命正在興起，呼籲各國政府支持研

發，並加強對人工智能、大數據、物聯網、雲計算等新科技合作」，和第八項之支持「一帶一路

」倡議的目標，並支持其與其他區域性互聯互通倡議對接，促進開放包容的經濟合作，確保基礎

設施的包容可及、價格合理和廣泛受益，以提升參與國家之間的互聯互通和貿易投資自由化便利

化水平。

當然也有第六項之「歡迎首屆中國國際進口博覽會開幕，歡迎中國積極推進新一輪產業高水

平對外開放」。

第九項是期待明年再次舉行對話。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

