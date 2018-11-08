《美元走勢－羅明立》「脫歐」協議近完成，英鎊１﹒３２５阻力大

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒７４ １１３﹒５５ １１３﹒６２

歐元╱美元 １﹒１４３７ １﹒１４２３ １﹒１４３２

英鎊╱美元 １﹒３１３６ １﹒３１２１ １﹒３１３０

美元╱瑞郎 １﹒００２９ １﹒００１６ １﹒００２０

美元╱港元 ７﹒８３２８ ７﹒８２７５ ７﹒８３００



《美元走勢》美國中期選舉結束，共和黨保持參議院的多數議席，民主黨則取得較多的眾議

院議席，各自控制一院。特朗普並不認為選舉結果代表本身失利，不過亦指願意跟民主黨人在一

些政策上合作，雙方先禮後兵，但日後爭拗必定多，美股則大幅造好以贈慶。從選舉結果看，中

間溫和路線未獲得選民支持，反映美國政治分歧將愈來愈大，特朗普施政雖會受到民主黨的阻撓

，但相信他將繼續貫徹其極端立場以鞏固其支持。而兩黨對中國貿易談判的立場都傾向強硬，中

國不大能在今次中期選舉的結果中受惠。



美匯指數短線回落至９５﹒７０後反彈並重上９６水平，聯儲局今晚（８日）將公布議息結

果，市場關注的是對下月加息的暗示及未來貨幣政策是否會出現轉變。英國首相文翠珊向內閣成

員表示，目前「脫歐」協議已完成近９５％，但北愛爾蘭的邊境問題仍有待解決，未來政府會致

力制訂愛爾蘭邊界方案，以確保「脫歐」後不會嚴重影響當地經濟生活。加上，英國「脫歐」大

臣多番表示對達成「脫歐」協定感到樂觀，有助短線英鎊上升，不過１﹒３２５０開始會有較大

阻力，高位不宜追。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１４﹒２０ １１２﹒５０ １１４﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４５０ １﹒１３３０ １﹒１５１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒７２８０ ０﹒７１３０ ０﹒７３３０

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

