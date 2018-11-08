  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/11/2018 14:48

《美元走勢－羅明立》「脫歐」協議近完成，英鎊１﹒３２５阻力大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒７４　　　１１３﹒５５　　　１１３﹒６２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４３７　　　１﹒１４２３　　　１﹒１４３２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１３６　　　１﹒３１２１　　　１﹒３１３０
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００２９　　　１﹒００１６　　　１﹒００２０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３２８　　　７﹒８２７５　　　７﹒８３００

　　《美元走勢》美國中期選舉結束，共和黨保持參議院的多數議席，民主黨則取得較多的眾議
院議席，各自控制一院。特朗普並不認為選舉結果代表本身失利，不過亦指願意跟民主黨人在一
些政策上合作，雙方先禮後兵，但日後爭拗必定多，美股則大幅造好以贈慶。從選舉結果看，中
間溫和路線未獲得選民支持，反映美國政治分歧將愈來愈大，特朗普施政雖會受到民主黨的阻撓
，但相信他將繼續貫徹其極端立場以鞏固其支持。而兩黨對中國貿易談判的立場都傾向強硬，中
國不大能在今次中期選舉的結果中受惠。
　
　　美匯指數短線回落至９５﹒７０後反彈並重上９６水平，聯儲局今晚（８日）將公布議息結
果，市場關注的是對下月加息的暗示及未來貨幣政策是否會出現轉變。英國首相文翠珊向內閣成
員表示，目前「脫歐」協議已完成近９５％，但北愛爾蘭的邊境問題仍有待解決，未來政府會致
力制訂愛爾蘭邊界方案，以確保「脫歐」後不會嚴重影響當地經濟生活。加上，英國「脫歐」大
臣多番表示對達成「脫歐」協定感到樂觀，有助短線英鎊上升，不過１﹒３２５０開始會有較大
阻力，高位不宜追。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１４﹒２０　　　１１２﹒５０　　　１１４﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４５０　　　１﹒１３３０　　　１﹒１５１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出澳元　　０﹒７２８０　　　０﹒７１３０　　　０﹒７３３０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS08/11/2018
【FOCUS】失落眾議院侵侵輸少當贏 「習特會」或反高潮？
中國故事08/11/2018
富貴病要根治 華東醫藥值服用
生財有道08/11/2018
港人清邁創業：80後炒股變炒菜、90後攻睇樓團
國際動態08/11/2018
美中選創多個第一 115女性躋身國會
FOCUS07/11/2018
【FOCUS】共和黨一如預期保參議院 侵侵會否對華變臉將揭曉
中國故事07/11/2018
【京城近觀】轉戰移動端！千龍網、北京晨報、新京報整合
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN