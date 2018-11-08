美聯集團（０１２００）住宅部行政總裁布少明表示，預期今年底前發展商將繼續積極推盤
，為進一步搶佔市場機會，公司特別預留高達１０００萬元用作「一手餘貨獎金」，任何代理於
１１月３０日前促成一手餘貨成交，即獲額外獎金，金額由１萬元至最高１１﹒２萬元不等。
《香港經濟日報》
08/11/2018 08:12
【樓市轉勢】美聯集團（１２００）設千萬獎金，谷代理推銷一手
美聯集團（０１２００）住宅部行政總裁布少明表示，預期今年底前發展商將繼續積極推盤
，為進一步搶佔市場機會，公司特別預留高達１０００萬元用作「一手餘貨獎金」，任何代理於
１１月３０日前促成一手餘貨成交，即獲額外獎金，金額由１萬元至最高１１﹒２萬元不等。
《香港經濟日報》
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