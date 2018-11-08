《真知灼見－溫灼培》英國會否二次公投？

《真知灼見》英國首相文翠珊本周三（７日）向內閣成員承認，目前「脫歐」協議已完成近

９５％。事實上，近期市場上也有著不少傳言指英政府快將與歐盟達成「脫歐」協議。有關消息

為英鎊匯價帶來龐大支持。使英鎊近周兌美元或兌歐元均見顯著上揚。據了解，在兩大難題上，

「北愛邊境」及英國與歐盟的「金融業互通」等問題均可有望快將解決。



＊鎊匯近日上升，或反映有望二次公投＊



這消息實在有點好到難於置信。為何筆者這麼說？因為當英國脫離歐盟後，只要雙方稍存在

著些微關稅的分歧，北愛爾蘭與愛爾蘭之間定當要設立關卡，否則逃稅情況將會相當嚴重。而北

愛爾蘭早已表明，如她們與愛爾蘭之間存在關卡，她們會考慮「脫英」。現在消息指英國與歐盟

有望在這重大問題上得以解決，筆者也想知她們是如何解決。未知這是否意味著英國將會繼續保

留在歐盟關稅同盟內。

反觀在金融業互通問題上，歐盟基本上一直沒阻止，但要英國取出條件來作交換。筆者只是

質疑英國用甚麼好處與歐盟作交換。一點必須理解，歐盟為了維繫整個歐盟團結，料不會輕易放

過英國，以免其他成員國相繼仿效「脫歐」。由於英國在「脫歐」問題上實在存在太多難於解決

難題，使筆者質疑談判已有９５％完成的說法。至於英鎊匯價近日的上升，不排除是在反映英國

最終有望二次公投。



＊民調顯示支持「留歐」民眾不斷增加＊



英國二次公投的可能性不能忽視。首先，英國工黨政府早已表明支持二次公投。其次，近期

民調所見，支持留歐的民眾似在不斷增加。從最近Ｓｕｒｖａｔｉｏｎ民調公司於１０月２０日

至１１月２日所作調查，訪問了２萬名受訪者得出來的結果顯示，近５４％被訪者支持留歐。事

實上，近數月從不同民調中，得出來的結果也反映出類似情況。其三，文翠珊政府若遲遲不能與

歐盟達成脫歐協議，或協議並非利好英國，相信會把更多英國民眾推向留歐陣營。雖然文翠珊揚

言不會有二次公投，但文翠珊現為弱勢政府，其一旦倒台甚麼事情也有可能發生。不排除現時英

鎊匯價走勢正是在反映二次公投因素的可能出現。假如英國最終落實留歐，相信現英鎊水平可視

為偏低，就是重上１﹒４０美元（２０１６年６月未「脫歐」公投前水平）相信也不足為奇。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

