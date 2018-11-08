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即市新聞

08/11/2018 08:36

【中期選舉】聯博：共和黨再推減稅政策幾乎不可能，利淡股市

　　《環富通基金頻道８日專訊》美國中期選舉結果大致塵埃落定，民主黨取得眾議院多數席位
，而共和黨將維持參議院多數席次，分裂國會可能致使未來一段時間美國將出現立法僵局。但全
球市場對此反應尚屬正面，開票期間日經２２５指數於盤中上漲近１％，部分亞洲國家也呈現上
漲。美國Ｓ＆Ｐ５００指數期貨則微幅上揚。

＊重大立法倡議推動不易＊

　　由於參眾兩院分別由不同政黨掌握，聯博認為在２０２０年總統大選前特朗普不太可能再推
動新的重大法案。舉例而言，民主黨掌控了眾議院意味著推動第二波減稅政策幾乎是不可能，如
此一來可能使美股的上漲潛力轉淡；但相對而言，參議院及總統依然由共和黨所掌控，這代表著
國會也無法推翻近期已發生的政策改變或是加稅措施。
　　民主黨可能將會提倡增加基礎建設支出，這也是特朗普曾經列為施政的優先目標之一。但目
前尚無法判斷民主黨與特朗普是否能一起合作，也無法確定在２０１８年稅改預期將在２０２７
年為美國財政帶來１﹒５萬億美元赤字的前提下，兩黨都願意緊接著推出另一輪的財政刺激政策

　　但必須注意的是，特朗普依然可以發布具有法律效力的行政命令，可以讓他跳過國會的審議
。此外，因為國會長久以來都將貿易職權交由行政機關負責，眾議院換了當家對於目前特朗普的
貿易政策以及貿易緊張情勢沒有太大影響。如果美國與中國所針對的貿易爭端達成了協議，則國
會會需要投票表決是否通過，但在沒有正式協議之前，貿易政策是總統的職權。

＊聯儲局政策方向不變＊

　　聯儲局在選舉前就清楚表明強健的美國經濟支持其在２０１９年持續加息，聯博不認為選舉
結果會對此產生任何改變。聯博預估，聯儲局於１２月將再次加息一次，並將於２０１９年再度
加息四次。這可能會對資產價格構成一定程度的壓力，但聯儲局對其政策意味著採取透明的態度
將有助於安撫市場的波動性。

＊維持現狀對市場較好＊

　　由於美國經濟持續表現良好，分裂國會或許對金融市場而言是最好的結果。就歷史而言，國
會僵局對股市影響是正面的，自１９２８年以來，標普５００指數在共和與民主兩黨分佔參眾兩
院的年度平均錄得雙位數以上的回報。
　　在行業方面，健康護理有機會是最受惠於分裂國會的行業，因為這代表醫保法案以及藥價不
會有重大改變。而停滯的財政政策也有助於紓緩部分長期公債殖利率的上漲壓力。
　　即使如此，貿易情勢緊張以及偏向緊縮的貨幣政策將會使市場波動性升高。如同該行在選舉
前所說的，聯博認為未來數年的資產回報將會降低，而在這樣的環境中，透過高度信念的主動投
資策略以追求回報增長至為重要。（ｈｏ）

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