【中期選舉】聯博：共和黨再推減稅政策幾乎不可能，利淡股市

《環富通基金頻道８日專訊》美國中期選舉結果大致塵埃落定，民主黨取得眾議院多數席位

，而共和黨將維持參議院多數席次，分裂國會可能致使未來一段時間美國將出現立法僵局。但全

球市場對此反應尚屬正面，開票期間日經２２５指數於盤中上漲近１％，部分亞洲國家也呈現上

漲。美國Ｓ＆Ｐ５００指數期貨則微幅上揚。



＊重大立法倡議推動不易＊



由於參眾兩院分別由不同政黨掌握，聯博認為在２０２０年總統大選前特朗普不太可能再推

動新的重大法案。舉例而言，民主黨掌控了眾議院意味著推動第二波減稅政策幾乎是不可能，如

此一來可能使美股的上漲潛力轉淡；但相對而言，參議院及總統依然由共和黨所掌控，這代表著

國會也無法推翻近期已發生的政策改變或是加稅措施。

民主黨可能將會提倡增加基礎建設支出，這也是特朗普曾經列為施政的優先目標之一。但目

前尚無法判斷民主黨與特朗普是否能一起合作，也無法確定在２０１８年稅改預期將在２０２７

年為美國財政帶來１﹒５萬億美元赤字的前提下，兩黨都願意緊接著推出另一輪的財政刺激政策

。

但必須注意的是，特朗普依然可以發布具有法律效力的行政命令，可以讓他跳過國會的審議

。此外，因為國會長久以來都將貿易職權交由行政機關負責，眾議院換了當家對於目前特朗普的

貿易政策以及貿易緊張情勢沒有太大影響。如果美國與中國所針對的貿易爭端達成了協議，則國

會會需要投票表決是否通過，但在沒有正式協議之前，貿易政策是總統的職權。



＊聯儲局政策方向不變＊



聯儲局在選舉前就清楚表明強健的美國經濟支持其在２０１９年持續加息，聯博不認為選舉

結果會對此產生任何改變。聯博預估，聯儲局於１２月將再次加息一次，並將於２０１９年再度

加息四次。這可能會對資產價格構成一定程度的壓力，但聯儲局對其政策意味著採取透明的態度

將有助於安撫市場的波動性。



＊維持現狀對市場較好＊



由於美國經濟持續表現良好，分裂國會或許對金融市場而言是最好的結果。就歷史而言，國

會僵局對股市影響是正面的，自１９２８年以來，標普５００指數在共和與民主兩黨分佔參眾兩

院的年度平均錄得雙位數以上的回報。

在行業方面，健康護理有機會是最受惠於分裂國會的行業，因為這代表醫保法案以及藥價不

會有重大改變。而停滯的財政政策也有助於紓緩部分長期公債殖利率的上漲壓力。

即使如此，貿易情勢緊張以及偏向緊縮的貨幣政策將會使市場波動性升高。如同該行在選舉

前所說的，聯博認為未來數年的資產回報將會降低，而在這樣的環境中，透過高度信念的主動投

資策略以追求回報增長至為重要。（ｈｏ）

