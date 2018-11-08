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即市新聞

08/11/2018 09:05

《投資心得－潘鐵珊》光大國際運營能力高，垃圾發電續快速增長

　　《投資心得》光大國際（００２５７）有環境科技、環保能源、環保水務、綠色環保、裝備
製造及國際業務六大板塊，除了是國內垃圾發電項目的領頭運營商外，還涉足污水處理、生物發
電等。集團截至今年６月３０日止的中期業績方面，收益１１７﹒８億元，較去年同期增長
２９％；集團權益持有人應佔盈利２５０﹒５億元，較去年同期增長２３％，表現甚為理想。

＊半年盈利增長２３％，表現理想＊

　　環保能源為光大國際旗下規模最大、業務佔比最高的核心業務板塊。集團在期內共取得１０
個垃圾發電項目、２個填埋場滲濾液處理項目及２個餐廚垃圾處理項目，較去年同期數目多出一
倍；新增設計日處理生活垃圾規模１０３５０噸，總日處理規模達到７４３５０噸。該等新項目
既有新拓展省份的項目，包括陝西和江西，也有已拓展省份新地區的項目。新項目的多元化既反
映垃圾發電市場的持續快速增長，亦顯示集團項目建設運營水平得到多地政府的高度認同。

＊國內外業務發展路線及策略明確＊

　　集團有著明確的發展路線及策略，國內以「京津冀」及「沿長江經濟一帶」集中發展，海外
則利用配合國家的「一帶一路」尋找出路。同時亦通過提升技術核心競爭力向現代化企業轉型。
例如在集團已建成投運的江蘇江陰垃圾發電項目三期，為國內首次採用兩爐一機母管制、中溫次
高壓、反動式中間再熱機組。該技術在項目上實現成功運用，將有效提升項目的發電效率。集團
產業聚焦目標明確，故投資者可考慮作較中線部署。可考慮於現價買入，上望７元，跌穿５﹒９
元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份
）（本欄逢周四刊出）

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