【進博會】中國海油與多家供應商簽協議和採購合同，總額百億美元

《經濟通通訊社８日專訊》中國海洋石油集團在首屆中國國際進口博覽會期間舉辦「海洋石

油對外合作及高質量發展論壇」。在隨後舉行的專場簽約儀式上，與多家國外供應商簽訂合作協

議和採購合同，簽約總額約１００億美元。（ｃｔ）

