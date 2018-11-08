《經濟通通訊社８日專訊》中國海洋石油集團在首屆中國國際進口博覽會期間舉辦「海洋石
油對外合作及高質量發展論壇」。在隨後舉行的專場簽約儀式上，與多家國外供應商簽訂合作協
議和採購合同，簽約總額約１００億美元。（ｃｔ）
08/11/2018 08:40
【進博會】中國海油與多家供應商簽協議和採購合同，總額百億美元
《經濟通通訊社８日專訊》中國海洋石油集團在首屆中國國際進口博覽會期間舉辦「海洋石
油對外合作及高質量發展論壇」。在隨後舉行的專場簽約儀式上，與多家國外供應商簽訂合作協
議和採購合同，簽約總額約１００億美元。（ｃｔ）
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