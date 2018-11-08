【進博會】中鋁集團簽訂２２０億元採購協議

《經濟通通訊社８日專訊》在首屆中國國際進口博覽會上，中鋁集團所屬企業與來自俄羅斯

、蒙古、馬來西亞、印尼、日本、新加坡、秘魯等國家的１３家供應商集中簽訂了２２０億元的

採購協議，簽約商品涵蓋煤炭、鋁土礦、銅精礦等，均為中鋁集團主要產品氧化鋁、鋁錠、銅錠

等的生產原料。（ａｃ）

