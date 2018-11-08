《經濟通通訊社８日專訊》在首屆中國國際進口博覽會上，中鋁集團所屬企業與來自俄羅斯
、蒙古、馬來西亞、印尼、日本、新加坡、秘魯等國家的１３家供應商集中簽訂了２２０億元的
採購協議，簽約商品涵蓋煤炭、鋁土礦、銅精礦等，均為中鋁集團主要產品氧化鋁、鋁錠、銅錠
等的生產原料。（ａｃ）
08/11/2018 08:42
【進博會】中鋁集團簽訂２２０億元採購協議
《經濟通通訊社８日專訊》在首屆中國國際進口博覽會上，中鋁集團所屬企業與來自俄羅斯
、蒙古、馬來西亞、印尼、日本、新加坡、秘魯等國家的１３家供應商集中簽訂了２２０億元的
採購協議，簽約商品涵蓋煤炭、鋁土礦、銅精礦等，均為中鋁集團主要產品氧化鋁、鋁錠、銅錠
等的生產原料。（ａｃ）
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