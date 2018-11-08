【人行收水】人行第十日停逆回購，今日零淨投放回籠

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，決

定今日不開展逆回購操作，人行除了在星期一（５日）續做了４０３５億元人民幣的中期借貸便

利ＭＬＦ外，已經第十個交易日沒逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠（ａｃ）

