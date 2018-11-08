【聚焦數據】十月美元計出口增１５﹒６％進口２１﹒４％齊優預期

《經濟通通訊社８日專訊》中國海關公布，以美元計價，１０月出口同比增長１５﹒６％，

高於市場預期的１１％，進口同比增長２１﹒４％，亦高市場預期的１４％。

中國１０月貿易順差擴大至３４０﹒１億美元，市場預期為３５０億美元，９月為

３１６﹒９億美元。

以人民幣計，中國１０月出口同比增長２０﹒１％，進口增長２６﹒３％。（ｂｉ）

