《經濟通通訊社８日專訊》中國海關公布，以美元計價，１０月出口同比增長１５﹒６％，
高於市場預期的１１％，進口同比增長２１﹒４％，亦高市場預期的１４％。
中國１０月貿易順差擴大至３４０﹒１億美元，市場預期為３５０億美元，９月為
３１６﹒９億美元。
以人民幣計，中國１０月出口同比增長２０﹒１％，進口增長２６﹒３％。（ｂｉ）
08/11/2018 11:05
【聚焦數據】十月美元計出口增１５﹒６％進口２１﹒４％齊優預期
《經濟通通訊社８日專訊》中國海關公布，以美元計價，１０月出口同比增長１５﹒６％，
高於市場預期的１１％，進口同比增長２１﹒４％，亦高市場預期的１４％。
中國１０月貿易順差擴大至３４０﹒１億美元，市場預期為３５０億美元，９月為
３１６﹒９億美元。
以人民幣計，中國１０月出口同比增長２０﹒１％，進口增長２６﹒３％。（ｂｉ）
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