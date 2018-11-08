【貿易開戰】首十月中國對美貿易順差１﹒６９萬億，擴１１﹒５％

《經濟通通訊社８日專訊》中國海關公布，首１０月，以人民幣計，中美貿易總值為

３﹒４４萬億元，增長７﹒４％，佔中國外貿總值的１３﹒７％。其中，中國對美國出口

２﹒５６萬億元，增長８﹒７％；自美國進口８７３３﹒８億元，增長３﹒７％；對美貿易順差

１﹒６９萬億元，擴大１１﹒５％。（ｃｔ）

