《法證攻防－麥穎儀》恒指衝高回落，險守２６１００點關

《法證攻防－麥穎儀》美國中期選舉稱成為全球關注的熱點，美國三大股指周二（６日）晚

全線收漲，但亞太股指周三（７日）則普遍要高開低走。恆指一度隨外圍高開，中段更在重磅藍

籌抽升之下一度升逾４００點，最高曾見２６５３１點。可惜午後表現終歸要隨滬深兩市回順，

一波「倒Ｖ型」的走勢基本令指數打回原形，收市勉強回升２７點，報２６１４８點，成交金額

回升至逼近１０００億元，２６１００點關口失而復得。惟後市走勢仍不明朗，從技術面上看，

指數反彈重返下降通道上軌及５０天線附近承壓調頭，上周又留下兩個上升裂口，從基本面看，

美聯儲局議息在即，中美貿易關係未有新進展，雙方關稅對經濟造成的影響未完全反映出來，投

資者對後市判斷仍需審慎。

第三季度業績期遇上慢熊市況，令投資者部署熱情消減不少。不過，跌市中仍有股份表現硬

淨，明顯跑贏大市表現的股份之一當然要數領展（００８２３）。回顧領展２０１８年以來的股

價表現，大市開始回落之時，領展仍可逆市破頂，大市跌幅擴大至約三成之時，領展回落幅度不

足一成，股價於７０元關口位置仍守得住，加上下周三（１４日）將公布第三季業績。如欲做看

好部署，不妨留意領展認購２２８８９，行使價７５元，２０１９年２月４日到期，實際槓桿

１４﹒１倍，引伸波幅２２﹒４６％。

不得不提的是，領展同日公布業績的股份還有騰訊（００７００）。市場普遍對騰訊第三季

度業績不看好，主要考慮到內地對遊戲監管及審批政策趨嚴的因素，或對其手遊業務收入造成負

面影響。惟目前騰訊股價或已部分反映此消息的負面影響，２５０元位置又再次獲得支持向上，

周三盤中一度重上３００元之上。如對其後市走勢看好，或可留意騰訊認購２７１２６，行使價

３４０元，２０１９年５月２日到期，實際槓桿６﹒９倍，引伸波幅３６﹒１７％。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 麥穎儀》

