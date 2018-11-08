《師傅教路－黃瑋傑》聯想集團最壞時刻過去，股價已反映業績復甦

《師傅教路》聯想集團（００９９２）今日中午公布了截至９月底止中期業績，股價先升後

回，最高見到５﹒９３元升超過６％，收報５﹒５５元，下跌３仙，跌幅０﹒５％。中期業績顯

示，聯想集團最壞的時間應已過去，但其股價在過去半年已由低位回升超過七成，對業績復甦應

已充分反映。



＊半年股東應佔溢利增２６８％＊



聯想集團上半年度實現收入２５２﹒９３億美元，同比增長１６％；毛利為３４﹒２６億美

元，增長１５％；股東應佔溢利為２﹒４５億美元，增長２６８％；毛利率為１３﹒５％，同比

下跌０﹒１個百分點，主要由於數據中心集團產品組合的變化。按季度分析，截至９月底第二財

政季度收入為１３３﹒８億美元，創過去４年歷史新高，同比和環比分別增長１４％和

１２﹒３％；毛利為１７﹒９４億美元，同比和環比分別增長１１％和９﹒９％；股東應佔溢利

為１﹒６８億美元，同比和環比分別增長２１％和１１８％。



＊個人電腦及智能設備利潤強勁＊



按業務劃分，智能設備集團收入為２２１﹒２億美元，同比增長１２％，佔總收入８７％；

稅前利潤為７﹒９４億美元，同比增長１４３％，主要由於個人電腦及智能設備利潤增長強勁及

移動業務虧損收窄。智能設備集團的除稅前溢利率為３﹒６％，同比上升１﹒９個百分點。其智

能設備業務包括個人電腦及智能設備，以及移動業務兩部分。個人電腦及智能設備業務收入為

１８８﹒７３億美元，同比增長１８％，佔總收入７４％。由於產品結構改善，除稅前溢利率為

５％，同比上升０﹒８個百分點。移動業務收入為３２﹒４７億美元，同比下跌１５％，佔總收

入１３％。除稅前虧損為１﹒４６億美元，較一年前的３﹒３７億美元虧損顯著改善，主要由於

集團按計劃進行減少開支，費用佔收入比率得到改善。數據中心業務方面，根據ＩＤＣ數據，聯

想在第一財季排名上升一位，成為全球第三大服務器供應商，上半年度實現收入３１﹒７３億美

元，同比增長６３％，佔總收入１３％。由於轉型戰略得到有效執行，數據中心業務除稅前虧損

為１﹒２３億美元，較去年同期的２﹒７５億美元虧損大幅收窄。



＊專注成熟市場，保障盈利能力＊



按地區劃分，中國佔集團上半財年收入２５％，集團繼續努力提升其在中國的智能手機品牌

形象，並用新推出的型號帶來增長，同時虧損亦得到收窄；數據中心業務收入錄得雙位數增長，

盈利能力亦得到提升。美洲佔佔總收入３２％，個人電腦及智能設備業務收入表現優於市場。在

北美地區，集團智能手機出貨量同比大幅增長６５％；數據中心業務繼續向好，連續第六個季度

實現收入增長。亞太區佔總收入１９％，個人電腦及智能設備業務收入增長率達到兩位數。由於

該地區的智能手機業務繼續面對激烈競爭，集團調整策略，專注於保護溢利率，因此上半財年智

能手機出貨量下滑；數據中心業務經過改革後亦錄得雙位數增長，虧損收窄。歐洲╱中東╱非洲

區收入佔總收入２４％，個人電腦業務收入呈現適度增長，智能手機銷量錄得下滑，也是由於集

團調整策略以專注於歐洲╱中東╱非洲成熟市場，以保護盈利能力。數據中心業務增長強勁，虧

損亦得到收窄。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

