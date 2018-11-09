《陸言堂－陳永陸》恆指反彈浪未完結，今調整乃入市良機

《陸言堂》美國中期選舉完結後，對港股帶來的支持十分短暫，反而聯儲局可能在下月再加

息四分一厘的影響較為深遠。不過，如果以今日（９日）大市半日跌超過６００點，但成交不足

５００億去分析，沽壓其實不重，而且上證指數跌幅不多，似乎港股今日跌幅有點過份，同時亦

反映出好友淡友的角力仍然持續。



不過，由於對中美貿易談判的結果仍然感到樂觀，所以相信月底恆指仍有另一波升浪，加上

內地的救市政策相信會陸續出台，所以今日的調整可能是一個不錯的入市機會。



＊對中美談判感樂觀＊



對中美的貿易談判有樂觀的看法，不是因為美國中期選舉的結果，尤其是當民主黨在大好形

勢下，亦只是在眾議院選舉中險勝共和黨，這代表美國總統特朗普的施政，仍然得到不少傳統美

國選民支持，亦即是他的強人政策沒有太大的改變空間，更何況民主黨領袖佩洛茜對華政策亦屬

強硬，所以就算特朗普推行的政策，或會因為民主黨控制眾議院而受阻，但外交尤其是對華政策

，可能會與民主黨取得共識，亦即是中美之間的矛盾，不會因為中期選舉而解決。



只是當美國企業的業績開始因為中美或全球貿易戰而出現壓力，這則不單純是政治上的壓力

問題，而是一些美國具影響力人士的自身利益問題，那麼特朗普所面對的壓力，或者會比來自民

主黨的阻力為嚴重，這亦是為何特朗普在中期選舉前，與中國示好，因為他不是要為中期選舉爭

取選票，而是因為他要令美股不要再出現急跌的情況，因為美股一旦形成長期跌勢甚至步入熊市

，那麼他兩年後的連任機會，便會出現明顯的變化。



故此，港股自２４５００點水平開始之反彈浪或升浪，不會就此完結，至少亦會等待年結時

的粉飾窗櫃活動後，投資者重新審視明年的投資策略，屆時才估計港股是否已完成今次升浪亦未

遲。



＊橙天嘉禾收購有利＊



個別股份可以留意橙天嘉禾（０１１３２），集團早前公布將以５﹒６億元人民幣，收購位

於江蘇省江陰市的休閒娛樂綜合大樓及電影主題酒店，相關項目為顧客提供「一站式」全方位娛

樂體驗，設有多功能影院、虛擬現實及擴增實境體驗設施、時尚潮牌店、文化書店及各類餐廳。



或者不少投資者對江陰市比較陌生，但其實當地經濟發展迅速，居民消費強勁，在２０１８

年全國綜合實力百強縣市中排名第二，去年人均生產總值更達２１﹒１萬元人民幣，高於眾多一

線城市。但在迅速發展的同時，當地現有零售商場欠缺特色，令不少當地高消費居民，要前往鄰

近的上海和蘇州消費娛樂，所以橙天嘉禾擬收購的相關項目，應可滿足當地居民消費需求。



而且，橙天嘉禾至６月底止，手頭現金達１６億港元，足以滿足今次現金收購的行動，亦不

會引致任何因增發股份而造成的攤薄問題，現在只欠股東會通過有關收購，由於交易明顯對集團

發展有利，建議股東同意交易。《獨立股評人 陳永陸》

