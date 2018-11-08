《陶冬天下－陶冬》Ｐｉｚｚａ店的小告示

《陶冬天下》朋友在加利福尼亞拍下的照片，Ｐｉｚｚａ店門口貼出的請人廣告，開出每小

時薪水１６美元。美國各地都在漲工資，拼命地漲，企業吐槽招工難，大有民工荒的架勢。



這個趨勢被最新的統計數據所證實，就業報告顯示美國的工資增長達到３﹒１％。上一次時

薪增長突破３％是２００９年的事情了，２００８年的經濟危機令工資大降，製造出一個失真的

統計基數，這次卻是真金實銀的工資飛漲。



這一輪工資上漲跨越了幾乎所有行業，不過低端服務業的飆升最為凸出。美國經濟復甦開始

後不久，專業人士的工資就開始回升，但是低端人群的工資卻遲遲不見上升。經濟的改善，不斷

將已經退出尋工過程的勞工重新拉回市場，於是在相當時間內就業人數大幅增加，但是單位工資

的改善就緩慢得多。



甚至失業率下降到４﹒５％以下之後，美國的工資上漲依然緩慢。完全就業情況下，工資增

長理應加速，但是由於電子商貿的出現和工會影響力的消失，工人的議價能力被削弱，工資增幅

遠遠落後於企業盈利的改善。這種情況的後果是股市火爆，通貨膨脹不興。



然而，美國低工資增長也有極限。強勁的經濟形勢（尤其是持續高漲的消費行為），終於撬

動了就業市場供需關係，工資開始上揚。聖誕假期前，大小企業突然意識到請不到人了，於是上

調工資。亞馬遜在節日期間需要請十萬臨時工，一口氣將底薪調高接近５０％，帶動了整個零售

業競相調工資，漣漪更從零售業擴散到其他服務業，乃至製造業。



本輪工資上調，是本世紀初ｄｏｃｃｏｍ熱潮以來最為熾熱的，筆者認為其意義極為深遠。

美國聯儲在貨幣環境正常化上，一直採取「一慢二看三通過」的策略，伯南克歎慢板，耶倫歎慢

板，鮑威爾還是歎慢板。他們有這樣的底氣，全是因為通貨膨脹壓力相對溫和。美國屬於服務型

經濟，其盛其衰均取決於服務業的表現。服務業的縱深程度較低，成本主要來自人員開支，一旦

工資大幅上漲，物價上揚指日可待。



服務業工資，已經由溫和上升升級到迅速攀升，美國的通貨膨脹局面勢必變天。這對盡量維

持溫和緩慢加息步伐的聯儲不是好事，他們要對物價與就業雙重政策目標負責，過往由於通貨膨

脹不太熾烈，才能維持對增長更為有利的政策環境。物價驟升，聯儲的政策舉措也必須變得更為

嚴厲。



以目前形勢看，鮑威爾還需要多觀察一段時間，利率政策暫時仍會相對穩定，不過政策語言

就可能更鷹派一點。筆者認為，以目前的完全就業和強勁增長情況，除非出現特別事件，不然明

年美國通貨膨脹會進一步突破政策目標。通貨膨脹一定是明年市場的一個焦點。



如果聯儲加快加息步伐，美國國債利率會進一步攀升，美元匯率會有進一步的上升空間。這

兩個指標從來不僅僅是美國人的，而是全球資產市場的風向標。Ｐｉｚｚａ店貼出的小小告示，

一葉知秋。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

